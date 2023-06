Ladri in casa di Zielinski, l’auto del calciatore del Napoli rubata e ritrovata poco dopo Furto in casa del calciatore del Napoli Piotr Zielinski a Giugliano; i ladri hanno rubato l’automobile, poi ritrovata. I carabinieri sul posto per le indagini.

A cura di Nico Falco

Irruzione dei ladri, nella tarda mattinata di oggi, 30 giugno, nell'abitazione del trequartista azzurro Piotr Zielinski, a Giugliano in Campania, in provincia di Napoli. Sul posto, intorno alle 12.30, sono intervenuti i carabinieri per gli accertamenti del caso e per l'avvio delle indagini. L'automobile del 29enne polacco, che era stata parcheggiata davanti alla struttura, è stata rubata ma è stata rinvenuta poco dopo durante i pattugliamenti nella zona.

Al momento del raid il calciatore non era in casa. A quanto si apprende i criminali sono entrati all'interno nell'abitazione, in via Ripuaria, ma non è ancora chiaro se abbiano portato via degli oggetti o dei contanti; è in queste ore in corso l'inventario per accertare gli eventuali ammanchi. Al vaglio la possibilità che i ladri siano stati ripresi dalle telecamere di sorveglianza, durante l'azione o nelle fasi preparative; è infatti verosimile che il colpo sia stato pianificato, studiando i movimenti del calciatore per approfittare della sua assenza e con la speranza di trovare grosse somme di denaro o gioielli.

La dinamica ricorda quella del furto ai danni dell'esterno del Napoli Khvicha Kvaratskhelia, vittima di un episodio analogo nel novembre 2022; in quella circostanza i ladri entrarono nel Parco Cuma, a Pozzuoli, e rubarono la Mini Cooper che era parcheggiata all'esterno della villetta; anche quella volta il veicolo venne ritrovato poche ore dopo, nel pomeriggio della stessa giornata: era stato parcheggiato a Trentola Ducenta, in provincia di Caserta. Durante il furto il calciatore georgiano si trovava all'interno dell'abitazione, ma si sarebbe accorto dell'accaduto soltanto successivamente.