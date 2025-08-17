Ladri alla pompa di benzina di Pontecagnano: sradicano l’erogatore del distributore e se lo portano via

Immagine di repertorio

Raid di ladri alla pompa di benzina Q8 di Pontecagnano Faiano, in provincia di Salerno. I malviventi arrivano nel cuore della notte, sradicano l'erogatore del distributore, dove si infilano monete e banconote, e se lo portano via. Il furto è avvenuto nella notte tra sabato 16 e domenica 17 agosto. Nel mirino dei balordi, il distributore Q8 che si trova al centro di Pontecagnano, in via Italia. Ancora da chiarire la dinamica dell'accaduto. Non si esclude che i ladri possano aver utilizzato delle catene e divelto il distributore con l'ausilio di un auto o un camion, probabilmente rubati, per poi fuggire via con l'erogatore e l'incasso. Al momento, quest'ultimo non è stato quantificato ancora. Si tratta solo di ipotesi, ad ogni modo, ancora da verificare.

Le indagini sul furto al distributore di Pontecagnano

Sul posto sono arrivate subito le forze dell'ordine che indagano sull'accaduto. Sono stati eseguiti i rilievi del caso e raccolte le prime testimonianze. Al momento si cercano eventuali immagini delle telecamere di videosorveglianza presenti nella zona per cercare di avere maggiori elementi che potrebbero essere utili ad identificare i ladri. Dai video, infatti, si potrebbe risalire al mezzo utilizzato dai ladri ed al percorso seguito per arrivare al distributore e poi fuggire. Grazie alle telecamere installate lungo le strade potrebbe poi essere possibile risalire all'identità dei ladri ed assicurarli alla giustizia. Non è la prima volta, purtroppo, che i distributori di carburante sono presi di mira da malviventi nella zona di Pontecagnano. Si tratta, peraltro, di esercizi pubblici che anche in questo periodo estivo, sono in piena attività.