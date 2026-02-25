L’addio di Nino D’Angelo all’amico musicista Guido Russo: “Ti ho voluto bene”

Guido Russo / Foto pubblicata da Nino D’Angelo

Lutto nel mondo della musica napoletana. Addio a Guido Russo, storico bassista della band di Nino D'Angelo. A dare il triste annuncio è proprio, il cantautore napoletano: "Ciao Guido, ti ho voluto tanto bene. Sei stato per me un caro amico e un bravo musicista. Buon viaggio", ha scritto Nino sui suoi canali social, ricordando l'artista scomparso recentemente che l'ha accompagnato in tanti tour in giro per il mondo. Poche parole, cariche di commozione, per omaggiare un antico e forte sodalizio artistico tra i due. I funerali si terranno domani, giovedì 26 febbraio, alle ore 11,00, presso la chiesa di Santa Maria alla Sanità.

L'omaggio di Nino D'Angelo per l'amico scomparso

Guido Russo, bassista, contrabbassista, laureato in contrabbasso jazz al conservatorio San Pietro a Majella, era un musicista affermato nel panorama nazionale. Per anni, ha fatto parte dell'entourage artistico di Nino D'Angelo, suonando come bassista nella sua band. Tra le ultime collaborazioni insieme anche gli spettacoli del Concerto anni ’80… e poi, ancora, tante esibizioni live, performance virtuosistiche, ore e ore di lavoro insieme nelle sale di registrazioni. La sua scomparsa ha gettato nello sconforto la comunità partenopea che si è stretta nel lutto, attorno alla famiglia. Tantissimi i messaggi che stanno arrivando in queste ore ai familiari, per la grave e prematura perdita. Tanti fan e colleghi che stanno esprimendo cordoglio per la sua scomparsa. "Fai ascoltare il suono della tua chitarra agli Angeli e a Gesù, Maestro", si legge in uno dei tanti commenti addolorati sui social. "Che tristezza, le tue note entravano nel cuore – scrive un altro utente – mi dispiace tantissimo".