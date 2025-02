video suggerito

L'addio a Fabio Postiglione, la moglie Valentina: "L'amore non muore". Sulla bara la maglia del Napoli Oggi a Napoli l'ultimo addio al giornalista 44enne, morto in un incidente stradale a Milano la sera del 28 gennaio, al ritorno dalla redazione del Corriere della Sera.

A cura di Redazione Napoli

Fabio Postiglione

"Sei stato il mio maestro, anche se te ne sei andato nulla è finito. L'amore non muore": dall'altare la moglie, la giornalista Mediaset Valentina Trifiletti, ha salutato così Fabio Postiglione, il giornalista del Corriere della Sera moro in un incidente stradale la sera del 28 gennaio sulla Tangenziale di Milano, al rientro dalla redazione. I funerali oggi, 13 febbraio, nella chiesa della Santissima Trinità di Napoli, dove per l'ultimo addio si sono riuniti amici, parenti e colleghi. Sulla bara, accanto a una fotografia del 44enne, una maglietta del Napoli Calcio, di cui era grande tifoso.

La chiesa era già gremita quando la salma è arrivata da Milano, dove ieri c'è stato un primo rito funebre per i colleghi del Corriere della Sera. Tra i tanti presenti Antonio Sasso, sotto la cui direzione Postiglione aveva mosso i primi passi al Roma, Enzo d'Errico, direttore del Corriere del Mezzogiorno, e Fiorenza Sarzanini, caporedattrice del Corriere della Sera.

Al ricordo di don Gennaro Matino, parroco e amico di Postiglione, si sono aggiunti i racconti di tanti colleghi che avevano condiviso con Fabio anni di lavoro in strada e in redazione che lo avevano portato ad essere uno dei principali cronisti di giudiziaria e nera del panorama locale: dagli inizi col quotidiano Roma, per passare poi al Corriere del Mezzogiorno e quindi al Corriere della Sera.

L'incidente risale alla sera del 28 gennaio. Secondo le ricostruzioni della Polizia Stradale, ricavate dall'analisi delle telecamere di sorveglianza dell'autostrada, la Yamaha Tracer di Postiglione è stata travolta da un minivan che, dopo averla superata, ha cambiato rapidamente corsia, forse per raggiungere uno svincolo; nell'impatto il 44enne è finito rovinosamente contro la cuspide del guardrail, è deceduto poco dopo in ospedale. L'uomo alla guida del minivan, un turista moldavo 35enne che si è fermato per i primi soccorsi, è indagato per omicidio stradale.