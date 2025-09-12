Labubu e prodotti Disney falsi, migliaia di articoli sequestrati nell’Avellinese

Ci sono anche i "Labubu", o, meglio, le imitazioni contraffatte, tra i quasi 1.500 prodotti sequestrati dalla Guardia di Finanza in provincia di Avellino; sotto chiave, oltre ai falsi delle bambole che stanno spopolando sul mercato, anche una valanga di prodotti marcati Disney e, ovviamente, anche quelli contraffatti.

Il sequestro è avvenuto nella giornata di ieri, 11 settembre, presso un'attività commerciale di Montella; in azione i finanzieri della Tenenza di Sant'Angelo dei Lombardi. I prodotti erano esposti alla vendita a prezzi concorrenziali e sfruttando la richiesta di questi giorni: i Labubu, molto ricercati e di conseguenza spesso introvabili, e i prodotti per la scuola con le immagini di cartoni animati e film. È bastato un veloce controllo per appurare che tutti i prodotti erano falsi: imitazioni che riproducevano loghi e figure, ma di qualità diversa e anche potenzialmente pericolosi in quanto, vista la provenienza, non è possibile appurare che siano stati prodotti in conformità degli standard di sicurezza previsti.

Complessivamente sono stati sequestrati 1.478 articoli per bambini. Al termine dei controlli, il titolare dell'esercizio commerciale è stato segnalato alla Procura della Repubblica di Avellino per commercio di prodotti con segni distintivi falsi e/o contraffatti e ricettazione. L'intervento si inquadra nei controlli della Guardia di Finanza volti a intercettare i prodotti illegali e a disarticolare le filiere del falso e i canali di alimentazione del mercato parallelo.