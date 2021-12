La Ztl di via Morelli torna attiva dal 24 dicembre al 6 gennaio Dal 24 dicembre 2021 al 6 gennaio 2022 sarà nuovamente attiva la Ztl di via Morelli, tutti i weekend e nei giorni festivi e prefestivi.

A cura di Valerio Papadia

Torna attiva, tra pochi giorni, la Ztl di via Morelli, a Chiaia: questo vuol dire che, in determinate giornate e, in determinati orari, non si potrà varcare la Ztl che conduce in piazza dei Martiri e poi in via Filangieri e via dei Mille. La Ztl era stata disattivata, consentendo quindi alle automobili di circolare liberamente, nel settembre dello scorso anno, quando ovvero era stata chiusa la Galleria Vittoria. Lo scorso 19 dicembre, il tunnel che collega via Arcoleo a via Acton è stato riaperto alla circolazione automobilistica, consentendo così la riattivazione del varco della Zona a traffico limitato, con una apposita ordinanza emanata in data odierna, martedì 21 dicembre 2021, dall'amministrazione comunale.

I giorni e gli orari in cui sarà attiva la Ztl di via Morelli

L'ordinanza del Comune di Napoli che dispone la riapertura della Ztl di via Morelli, via Filangieri e via dei Mille è valida a partire dalla Viglia di Natale, quindi da venerdì 24 dicembre 2021, fino al giorno dell'Epifania, vale a dire giovedì 6 gennaio 2022. Il varco sarà attivo, e quindi la circolazione automobilistica sarà interdetta, tutti i sabato e le domeniche, nei giorni festivi e prefestivi, in questo arco di tempo: dalle ore 10 alle ore 14 e dalle ore 16 alle ore 20.

Riaperta la Galleria Vittoria, ripristinati i vecchi sensi di marcia

Con la riapertura della Galleria Vittoria, lo scorso 19 dicembre (il tunnel è stato chiuso per 15 mesi a causa di lavori di manutenzione) sono stati ripristinati anche i sensi di marcia vigenti prima della chiusura. Via Arcoleo è tornata a senso unico, percorribile soltanto da piazza Vittoria in direzione proprio della Galleria, mentre in via Chiatamone è stato ripristinato il senso di marcia che va proprio da via Arcoleo e fino a Santa Lucia.