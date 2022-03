La Ztl di Piazza Dante torna attiva dopo quasi due anni di stop: ma ci sono molti dubbi Dopo il primo maggio, al termine dei lavori in via Cirillo, il varco Ztl di Piazza Dante tornerà attivo: era stato sospeso a fine 2020 durante i lavori alla Galleria Vittoria.

A cura di Valerio Papadia

Sta per tornate attivo il varco Ztl di Piazza Dante – denominato "Tarsia-Pignasecca-Dante" – dopo quasi due anni di stop. La Ztl nella piazza del centro storico di Napoli era stata sospesa a fine 2020 per agevolare il traffico cittadino, fortemente penalizzato dai lavori di ristrutturazione, con conseguente chiusura, della Galleria Vittoria. Dopo la riapertura del tunnel, si era deciso di tenere ancora inattiva la Ztl per consentire anche i lavori di rifacimento delle strade limitrofe: dopo il primo maggio, al termine dei lavori nella vicina via Cirillo, il varco sarà riaperto; il Comune di Napoli prevede un periodo di pre-esercizio di 15 giorni per consentire ai cittadini di riabituarsi alla Ztl in piazza Dante.

Riapre la Ztl in piazza Dante: discussione in Commissione Infrastrutture

Per alcuni, però, ripristinare la Ztl in piazza Dante potrebbe non essere una buona idea dal punto di vista della viabilità cittadina. Secondo Giuseppe Marino, presidente della II Municipalità di Napoli, "la città non è ancora pronta per affrontare il ripristino della Ztl sia per il perdurare della pandemia sia perché non vi è ancora ampia diffusione della mobilità sostenibile". Sul tema della riapertura della Zona a traffico limitato, perciò, si è riunita oggi la Commissione consiliare Infrastrutture e Mobilità, presieduta da Gaetano Simeone. Durante la seduta, l'assessore alla Mobilità Edoardo Cosenza si è detto aperto alla discussione, per ragionare circa la Ztl in base alle rilevazioni del traffico e ambientali.

Secondo Gennaro Acampora, del Partito Democratico, chiudere piazza Dante tutti i giorni potrebbe causare grandi problemi alla viabilità cittadina, soprattutto per chi arriva dalla III Municipalità. Per questo, sono state proposte soluzioni alternative, come una Ztl nei giorni festivi o durante manifestazioni e avvenimenti particolari.