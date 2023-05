La Vesuviana presenta il nuovo treno, si chiama “Scusate il ritardo” L’Eav dedica un treno al film di Massimo Troisi, di cui quest’anno ricorre il 40esimo anniversario, e al terzo scudetto. La frase è stata ripresa in molti striscioni azzurri quest’anno.

A cura di Pierluigi Frattasi

Dopo il treno azzurro sulla Cumana, l'Eav inaugura un nuovo treno sulla Linea Circumvesuviana. Si chiama "Scusate il ritardo", in omaggio alla celebre frase di Massimo Troisi, che dà anche il titolo all'omonimo film con Lello Arena e Giuliana De Sio del 1983, di cui quest'anno ricorre il 40esimo anniversario. Quella frase divenne, poi, come ricordato in una celebre intervista di Gianni Minà a Troisi, un tormentone per i tifosi azzurri sugli striscioni per il primo scudetto del 1987.

La frase del film di Troisi sugli striscioni del terzo scudetto

La frase è tornata di moda anche quest'anno ed è apparsa su diversi striscioni nel cuore di Napoli, durante la cavalcata verso il terzo scudetto del club partenopeo, poi conquistato dopo 33 anni con la partita con l'Udinese di giovedì 4 maggio. Il 2023 è un anno simbolico perché Massimo Troisi il 19 febbraio di quest'anno avrebbe compiuto 70 anni. Vederla stampata su un treno, però, porta con sé ovviamente anche un marcato significato auto-ironico.

Per tutti questi motivi, l'Eav l'ha scelta per ribattezzare uno dei treni della Circumvesuviana, linea che collega il capoluogo partenopeo a Sorrento, passando anche per San Giorgio a Cremano, città di origine di Massimo Troisi. Un omaggio al grande attore comico napoletano, quindi, che era anche un gran tifoso del Napoli. Il treno sarà presentato domani, sabato 6 maggio 2023, alle ore 17, presso la stazione di Porta Nolana EAV.

Tra le curiosità legate al film "Scusate il ritardo" c'è quella delle riprese effettuate proprio in una stazione dei treni. In quel caso, però, non si trattava della linea Circumvesuviana, gestita dall'Eav, bensì della linea ferroviaria Giugliano-Qualiano, di competenza di Rfi. Le scale sulle quali, invece, si incontrano spesso Massimo Troisi e Lello Arena (nel film Vincenzo e Tonino) si trovano a Napoli, in via Andrea Mariconda, nel quartiere Chiaia e oggi sono intitolate proprio a Massimo Troisi.