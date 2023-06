La vacanza in Sardegna da 90mila euro del boss di Villaricca: “Uno che guadagna un milione e mezzo può” Il boss Francesco Ferrara avrebbe speso 90mila euro per una vacanza: in quel periodo, racconta intercettato, aveva guadagnato oltre un milione e mezzo di euro.

A cura di Nico Falco

Ventiduemila euro soltanto per l'albergo, altri settantamila spesi per il soggiorno, in totale novantamila euro per una villeggiatura in Sardegna: se non era una vacanza da sceicco, poco ci manca. A parlarne è Francesco Ferrara, ritenuto dagli inquirenti ai vertici del clan Ferrara-Cacciapuoti, l'intercettazione è agli atti nell'ordinanza con cui carabinieri e Guardia di Finanza hanno smantellato il gruppo di camorra egemone a Villaricca, in provincia di Napoli, collegato ai Mallardo di Giugliano e che aveva, secondo gli inquirenti, fornito anche appoggi al capoclan Edoardo Contini durante la latitanza.

La conversazione risale al maggio 2014, si parla di investire diverse centinaia di migliaia di euro in attività commerciali e l'uomo racconta di qualche anno prima, quando evidentemente i suoi guadagni erano ben più alti e non era costretto a "fare i conti sulle mollichelle". E ammette di aver fatto "la bella vita", ma, specifica, coi soldi che aveva avrebbe potuto concedersi molto di più: rispetto a quello che aveva guadagnato, dice, non ha fatto proprio niente.

La vacanza sarebbe avvenuta tra il 2009 e il 2010. Racconta Ferrara, intercettato:

Io, davvero, sono andato in Sardegna ed una vacanza, una volta, mi è costata ottanta, novantamila euro, però, quell'anno, io ho guadagnato un milione e mezzo, hai capito?

Nel prosieguo specifica di non essere certo andato da solo, ma con altri familiari. E giustifica le spese: con un flusso di denaro di quel genere si può anche spendere 22mila euro solo per dormire. In quel periodo, spiega, con solo due attività commerciali aperte "tra inciarmi ed estorsioni" aveva in introito di due milioni di euro "spicci, cash", ovvero in contanti. Le cose, però sembrano essere cambiate, almeno a giudicare da quello che Ferrara aggiunge: