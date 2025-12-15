La truffa porta a porta: chiede soldi per le donne vittime di violenza, il Comune: “Non aprite”

Immagine di repertorio

Si presenta alla porta di casa, chiedendo soldi a nome del Comune per una raccolta fondi a favore delle donne vittime di violenza, ma è una truffa. Accade a Monteforte Irpino, in provincia di Avellino, a pochi passi da quella di Napoli. Diverse le segnalazioni giunti a Palazzo Loffredo, che ha deciso così di pubblicare un avviso alla cittadinanza. "Il Comune non ha incaricato alcuna persona a effettuare raccolte di denaro porta a porta o presso attività commerciali, a nome del Comune stesso", spiegano, aggiungendo: "si invita la cittadinanza a prestare la massima attenzione e a segnalare eventuali episodi sospetti alle forze dell'ordine".

Il Comune ha spiegato infatti che quando vengono promosse attività o iniziative solidali e di beneficenza, queste vengono comunicate "esclusivamente tramite i propri canali ufficiali", e fornendo al contempo "tutti i riferimenti necessari, indicando IBAN e modalità di pagamenti ufficiali", e in ogni caso "mai tramite raccolte dirette di denaro". Pertanto, concludono da Palazzo Loffredo, la raccolta segnalata in queste ore "non è riconducibile al Comune di Monteforte Irpino". Nelle scorse ore erano state diverse le segnalazioni nella cittadina dove poche settimane fa era stato eletto il sindaco Fabio Siricio, risultato vincitore per una manciata di voti, appena 42, su Paolo De Falco ed entrambi sostenuti da liste civiche.