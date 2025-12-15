napoli
video suggerito
video suggerito

La truffa porta a porta: chiede soldi per le donne vittime di violenza, il Comune: “Non aprite”

A Monteforte Irpino, in provincia di Avellino, segnalato un uomo che chiederebbe soldi per le donne vittime di violenza a nome del Comune. “Falso, denunciatelo”
Leggi tutte le notizie di Fanpage.it nel tuo feed Google.
A cura di Giuseppe Cozzolino
6 CONDIVISIONI
Immagine di repertorio
Immagine di repertorio

Si presenta alla porta di casa, chiedendo soldi a nome del Comune per una raccolta fondi a favore delle donne vittime di violenza, ma è una truffa. Accade a Monteforte Irpino, in provincia di Avellino, a pochi passi da quella di Napoli. Diverse le segnalazioni giunti a Palazzo Loffredo, che ha deciso così di pubblicare un avviso alla cittadinanza. "Il Comune non ha incaricato alcuna persona a effettuare raccolte di denaro porta a porta o presso attività commerciali, a nome del Comune stesso", spiegano, aggiungendo: "si invita la cittadinanza a prestare la massima attenzione e a segnalare eventuali episodi sospetti alle forze dell'ordine".

Il Comune ha spiegato infatti che quando vengono promosse attività o iniziative solidali e di beneficenza, queste vengono comunicate "esclusivamente tramite i propri canali ufficiali", e fornendo al contempo "tutti i riferimenti necessari, indicando IBAN e modalità di pagamenti ufficiali", e in ogni caso "mai tramite raccolte dirette di denaro". Pertanto, concludono da Palazzo Loffredo, la raccolta segnalata in queste ore "non è riconducibile al Comune di Monteforte Irpino". Nelle scorse ore erano state diverse le segnalazioni nella cittadina dove poche settimane fa era stato eletto il sindaco Fabio Siricio, risultato vincitore per una manciata di voti, appena 42, su Paolo De Falco ed entrambi sostenuti da liste civiche.

Avellino
Cronaca
6 CONDIVISIONI
Immagine
Incidente a Pozzuoli: morto un ragazzo di 16 anni, grave l'amico. Stavano andando a scuola
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
Notifiche
Effettua il Login
napoli
api url views