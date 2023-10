Trasporto pubblico a Napoli

La torre ex Sofer di Pozzuoli demolita oggi con la dinamite: strade e scuole chiuse, case sgomberate, Cumana sospesa Demolizione teleguidata. Cumana: sospesa la tratta Pozzuoli-Torregaveta dalle 9 alle 12.30. Case sgomberate dalle 9 alle 12, scuole chiuse.

A cura di Pierluigi Frattasi

La Torre ex Sofer di Pozzuoli sarà abbattuta con la dinamite oggi, lunedì 23 ottobre 2023, dalle 10,00 alle 12,00, a 20 anni dalla chiusura della fabbrica, avvenuta nel 2003. Per consentire la demolizione in sicurezza della struttura, fin dalle 9,00 del mattino, saranno chiuse alcune strade del Comune flegreo e saranno deviate alcune linee bus, come prevede un'ordinanza del sindaco di Pozzuoli, Luigi Manzoni. Sulla Cumana sarà sospesa la tratta Pozzuoli-Torregaveta dalle 9 alle 12.30.

Il sindaco di Pozzuoli: "Previsto forte boato"

La torre, in realtà un ex serbatoio pensile della società Waterfront Flegreo Spa – Ex Sofer, posto nell'area industriale Prysmian, sorge in Via Annecchino ad Arco Felice, poco distante dalla linea ferroviaria Cumana. Il torrino doveva essere demolito già tempo fa, ma i lavori si sono arenati. Dopo il distacco di alcuni calcinacci, segnalati dai cittadini, a seguito dei terremoti per il bradisismo, la decisione dell'amministrazione di accelerare.

L'operazione avverrà nella massima sicurezza per i cittadini. Saranno sgomberate provvisoriamente alcun case circostanti. "L’abbattimento – scrive il sindaco – provocherà un forte rumore, simile ad un boato. Vi chiediamo di rimanere calmi, perché la procedura sarà effettuata in assoluta sicurezza. Via Annecchino da Piazza Aldo Moro direzione via Fasano e Via Fasano fino alla rotonda saranno interdette al traffico dalle ore 9 alle ore 12.

Sospesa la Cumana Pozzuoli-Torregaveta

Dalle ore 09:00 alle ore 12:30 la circolazione ferroviaria sulla linea Cumana sarà interrotta sulla tratta Pozzuoli – Torregaveta. Durante l’interruzione, la circolazione ferroviaria sarà garantita tra le stazioni di Montesanto e Pozzuoli.

Ultime partenze prima dell’interruzione:

da Montesanto per Torregaveta tr.9082 delle ore 8:21

da Torregaveta per Montesanto tr.9085 delle ore 8:54

Prime partenze dopo l’interruzione:

da Montesanto per Torregaveta tr.9120 delle ore 12:29

da Torregaveta per Montesanto tr.9123 delle ore 12:34

In occasione della demolizione del torrino saranno soppresse da inizio servizio e fino a cessate esigenze le corse automobilistiche Eav delle seguenti linee automobilistiche:

Monteruscello – Arco Felice – Pozzuoli

Pozzuoli – Lago Patria

Pozzuoli – Licola

Tutte le altre linee dell’area flegrea saranno regolari.

Il presidente Eav De Gregorio: "Era pericoloso"

Sulla vicenda interviene il presidente Eav Umberto De Gregorio:

Il "fungo", così lo chiamano i puteolani, a presidio di quello che rimane della ex-Sofer. E da domani non ci sarà più.il simbolo del decadimento industriale dell'area flegrea .L'uso della dinamite sul serbatoio pensile richiederà due ore di lavoro, dalle 10 alle 12, e non pochi disagi per i residenti di via Raimondo Annecchino, che dovranno allontanarsi dalle loro abitazioni entro le 9 del mattino. Anche Eav sospenderà i servizi, interrompendo la circolazione sulla tratta Pozzuoli-Torregaveta dalle 9 alle 12.30. Quello di domani sarà un abbattimento teleguidato ed avverrà ad opera della società Siag, sotto la regia di un gruppo operativo formato dai referenti del Comune di Pozzuoli e di Eav, della Protezione civile e delle forze dell'ordine. Un pericolo segnalato negli anni da Eav, data l'estrema vicinanza dei binari al serbatoio, e dagli stessi residenti che lamentavano le frequenti cadute di calcinacci. La sentenza di abbattimento è arrivata dal Tribunale di Napoli e le pratiche sono state avviate dopo un procedimento tra Eav e la società Waterfront".

Come avverrà la demolizione dell'ex torre Sofer di Pozzuoli

Il sindaco di Pozzuoli, Gigi Manzoni, ha spiegato i dettagli dell'operazione di abbattimento:

La demolizione verrà effettuata mediante l’utilizzo di microcariche esplosive seguendo un Piano Operativo di abbattimento condiviso in Prefettura da tutti i soggetti istituzionali interessati.

Il Comune informa che con Ordinanza 494 del 16 ottobre 2023 è stato previsto:

che le strade di Via Fasano (tratto dalla nuova rotatoria sino alla Via R. Annecchino) e di Via R. Annecchino fino a Piazza Aldo Moro (esclusa) 𝘀𝗮𝗿𝗮𝗻𝗻𝗼 𝗰𝗵𝗶𝘂𝘀𝗲 𝗮𝗹 𝘁𝗿𝗮𝗳𝗳𝗶𝗰𝗼 𝗲 𝗻𝗼𝗻 𝘀𝗮𝗿𝗮̀ 𝗽𝗼𝘀𝘀𝗶𝗯𝗶𝗹𝗲 𝗹𝗮 𝘀𝗼𝘀𝘁𝗮. Derogano dal disposto divieto e sono pertanto autorizzati al transito e alla sosta i soli veicoli delle Forze dell’Ordine, della P.M., della Protezione Civile nonché quelli del Pronto Intervento e del Pubblico Soccorso, nonché dei soggetti che dovranno partecipare alle operazioni di abbattimento. Derogano altresì dal disposto divieto e sono pertanto autorizzati al transito, fino alle ore 08,00, i dipendenti della società PRYSMIAN S.P.A., al solo scopo di raggiungere la sede della società, purché muniti di apposito tesserino rilasciato dalla stessa società e da sottoporre a visione delle Forze dell’Ordine. Derogano infine dal disposto divieto e sono pertanto autorizzati, fino alle ore 09,00, al transito esclusivamente in uscita dalla zona interdetta e verso le zone di accoglienza, i soli veicoli dei soggetti residenti all’interno dei tratti viari indicati in precedenza.

L’𝗢𝗿𝗱𝗶𝗻𝗮𝗻𝘇𝗮 𝗻 𝟭𝟵𝟯 𝗱𝗲𝗹 𝟭𝟴/𝟭𝟬/𝟮𝟬𝟮𝟯 prevede che

i cittadini residenti nei fabbricati insistenti sulla 𝗩𝗶𝗮 𝗥. 𝗔𝗻𝗻𝗲𝗰𝗰𝗵𝗶𝗻𝗼, 𝗰𝗼𝗻𝘁𝗿𝗮𝗱𝗱𝗶𝘀𝘁𝗶𝗻𝘁𝗶 𝗱𝗮𝗶 𝗻𝘂𝗺𝗲𝗿𝗶 𝗰𝗶𝘃𝗶𝗰𝗶 𝟭𝟰𝟴, 𝟭𝟱𝟬, 𝟭𝟱𝟮, 𝟭𝟱𝟰, 𝟭𝟱𝟰𝗮, 𝟭𝟱𝟴, 𝟭𝟲𝟬, 𝟭𝟲𝟮, 𝟭𝟲𝟰, 𝟭𝟲𝟲, 𝟭𝟲𝟴, 𝟭𝟳𝟬, 𝟭𝟳𝟮, 𝟭𝟳𝟰, 𝟭𝟳𝟲, dovranno allontanarsi dalle loro abitazioni e seguire le seguenti indicazioni:

𝗮) 𝗹𝗮𝘀𝗰𝗶𝗮𝗿𝗲 𝗹𝗲 𝗳𝗶𝗻𝗲𝘀𝘁𝗿𝗲 𝗰𝗵𝗶𝘂𝘀𝗲 𝗰𝗼𝘀𝗶̀ 𝗰𝗼𝗺𝗲 𝗹𝗲 𝗿𝗲𝗹𝗮𝘁𝗶𝘃𝗲 𝗽𝗲𝗿𝘀𝗶𝗮𝗻𝗲, 𝘁𝗮𝗽𝗽𝗮𝗿𝗲𝗹𝗹𝗲 𝗲𝗰𝗰.;

𝗯) 𝗽𝗿𝗼𝘃𝘃𝗲𝗱𝗲𝗿𝗲 𝗮𝗹𝗹𝗮 𝗰𝗵𝗶𝘂𝘀𝘂𝗿𝗮 𝗱𝗶 𝘁𝘂𝘁𝘁𝗲 𝗹𝗲 𝘂𝘁𝗲𝗻𝘇𝗲 (𝗮𝗰𝗾𝘂𝗮, 𝗴𝗮𝘀, 𝗲𝗻𝗲𝗿𝗴𝗶𝗮 𝗲𝗹𝗲𝘁𝘁𝗿𝗶𝗰𝗮 𝗲𝗰𝗰);

𝗰) 𝗹’𝗮𝗹𝗹𝗼𝗻𝘁𝗮𝗻𝗮𝗺𝗲𝗻𝘁𝗼 𝗱𝗮𝗹𝗹𝗲 𝗮𝗯𝗶𝘁𝗮𝘇𝗶𝗼𝗻𝗶 𝗱𝗼𝘃𝗿𝗮̀ 𝗮𝘃𝘃𝗲𝗻𝗶𝗿𝗲 𝗲𝗻𝘁𝗿𝗼 𝗹𝗲 𝗼𝗿𝗲 𝟬𝟵:𝟬𝟬 𝗱𝗲𝗹 𝟮𝟯 𝗼𝘁𝘁𝗼𝗯𝗿𝗲 𝟮𝟬𝟮𝟯.

Si comunica che per i cittadini che ne avessero la necessità 𝘀𝗮𝗿𝗮̀ 𝗮𝗹𝗹𝗲𝘀𝘁𝗶𝘁𝗮 𝘂𝗻’𝗮𝗽𝗽𝗼𝘀𝗶𝘁𝗮 𝗮𝗿𝗲𝗮 𝗱𝗶 𝗿𝗶𝗽𝗮𝗿𝗼, ubicata nelle vicinanze della nuova rotatoria di Via Fasano.L’area potrà essere raggiunta con mezzi propri oppure attraverso l’apposito servizio di navetta predisposto dall’EAV. Il servizio di trasporto sarà utilizzabile anche a conclusione delle operazioni di demolizione del serbatoio per il rientro nelle proprie abitazioni. Nell’area di riparo provvisorio sarà allestita un’apposita tendostruttura e saranno presenti ambulanze e servizi di assistenza delle persone disabili, anziane o con particolari esigenze fisiche.Sarà garantita, altresì, la somministrazione di cibi e bevande.

I cittadini residenti nei fabbricati insistenti sulla 𝗩𝗶𝗮 𝗥. 𝗔𝗻𝗻𝗲𝗰𝗰𝗵𝗶𝗻𝗼, 𝗰𝗼𝗻𝘁𝗿𝗮𝗱𝗱𝗶𝘀𝘁𝗶𝗻𝘁𝗶 𝗱𝗮𝗶 𝗻𝘂𝗺𝗲𝗿𝗶 𝗰𝗶𝘃𝗶𝗰𝗶 𝟱𝟯, 𝟱𝟱, 𝟱𝟳, 𝟱𝟵, 𝟲𝟭, 𝟲𝟯, 𝟭𝟰𝟬, 𝟭𝟰𝟮, 𝟭𝟰𝟮𝗮, 𝟭𝟰𝟮𝗯, 𝟭𝟰𝟰, 𝟭𝟰𝟰𝗮, 𝟭𝟰𝟲, 𝟭𝟱𝟲, 𝟭𝟳𝟴, 𝟭𝟴𝟬, 𝟭𝟴𝟮, 𝟭𝟴𝟰, 𝟭𝟴𝟲, 𝟭𝟴𝟴, ove presenti nelle abitazioni, non dovranno uscire per alcun motivo fuori dalle stesse né possono affacciarsi a balconi e finestre, dalle ore 10:00 e fino all’avviso che sarà fatto direttamente agli abitanti dal corpo di Polizia Municipale ad abbattimento concluso.

Con 𝗢𝗿𝗱𝗶𝗻𝗮𝗻𝘇𝗮 𝗻. 𝟭𝟵𝟰 𝗱𝗲𝗹 𝟭𝟴/𝟭𝟬/𝟮𝟬𝟮𝟯 si dispone

𝗹𝗮 𝗰𝗵𝗶𝘂𝘀𝘂𝗿𝗮 𝗱𝗲𝗹𝗹𝗲 𝘀𝗰𝘂𝗼𝗹𝗲 𝗲 𝗱𝗲𝗹𝗹𝗲 𝗿𝗲𝗹𝗮𝘁𝗶𝘃𝗲 𝗽𝗮𝗹𝗲𝘀𝘁𝗿𝗲 per l’intera giornata del 23/10/2023: