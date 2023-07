La tiktoker New Martina insegna ai bimbi ricoverati al Pausilipon a cambiare le cover dei telefonini La popolare influencer napoletana in visita al reparto oncologico dell’Ospedale Pausilipon di Napoli. Ha insegnato ai piccoli pazienti a cambiare le pellicole al telefonino.

A cura di Pierluigi Frattasi

NewMartina in visita ai bimbi malati di cancro del reparto oncologico dell’Ospedale Pausilipon di Napoli. La tiktoker napoletana, che sulla piattaforma sociale cinese spopola con i suoi video dove cambia le cover dei cellulari, ieri ha fatto una bella sorpresa ai piccoli pazienti del nosocomio pediatrico napoletano, con i quali si è intrattenuta diverse ore, regalando abbracci e sorrisi e concedendosi ai selfie dei piccoli fan.

Si tratta della seconda visita di NewMartina, al secolo Carmen Fiorito, al Pausilipon avvenuta quest’anno. La popolare influencer, che su TikTok vanta oltre 4 milioni di follower e video con decine di milioni di visualizzazioni, era già stata ospite in visita al Pausilipon alcuni mesi fa. Da allora, è nato un rapporto speciale con i piccoli pazienti dell’ospedale partenopeo.

Ieri, NewMartina si è intrattenuta con i bimbi, cimentandosi nelle delicate operazioni con le pellicole dei telefonini per le quali è diventata famosa. Quindi, ha donato all’ospedale un assegno di 5mila euro per i progetti di ricerca della Fondazione Santobono Pausilipon.

La Fondazione Santobono Pausilipon ha ringraziato New Martina con un reel su Facebook:

NewMartina è venuta a trovare i piccoli pazienti dell’ospedale oncologico Pausilipon per i quali ha improvvisato un vero e proprio laboratorio di produzione di cover per telefonini. La nostra dolcissima amica ha dedicato ore ai nostri bambini alleggerendo così il momento delle terapie in ospedale. Ha regalato sorrisi e abbraccio strappando anche qualche lacrimuccia di felicità ed emozione. Una mattinata meravigliosa che si è conclusa con la consegna di un assegno di ben 5mila euro che New Martina ha voluto donare ai nostri progetti di sostegno all’ospedale.

E conclude:

Un incontro umano indimenticabile, nato qualche mese fa grazie all’incontro con la nostra Federica Pugliano che era una sua grande fan e che le ha parlato dei tanti bambini che in ospedale la seguono ed ai quali fa compagnia nelle lunghe giornate tra una terapia e l’altra. Grazie NewMartina, la tua visita resterà nei cuori di tutti noi e soprattutto in quelli dei nostri cuccioli e grazie al tuo meraviglioso staff.

NewMartina, che lavora in un negozio di famiglia nella zona di piazza Garibaldi a Napoli, ha iniziato a pubblicare video su TikTok lo scorso gennaio, raggiungendo in poco tempo una enorme visibilità. Alcuni suoi video hanno totalizzato anche 70 milioni di visualizzazioni. Recentemente NewMartina ha incontrato anche il noto pranker di TikTok Tourmeka, in visita a Napoli per fare i suoi simpatici scherzi alle persone in strada.