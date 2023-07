Tourmeka, il re dei “prank” TikTok fa gli scherzi a Napoli: esilaranti reazioni in dialetto Arriva a Napoli il pranker Tourmeka, che ha tempestato di scherzi tutto il centro storico. E le reazioni delle “vittime” napoletane sono tutte da ridere.

A cura di Giuseppe Cozzolino

Tourmeka arriva a Napoli: il nuovo "re" dei pranks che sta acquistando rapidamente notorietà sui social è nel capoluogo partenopeo e, come sempre, si è scatenato con i suoi scherzi ad ignari passanti. E le reazioni sono tutte da ridere. Tourmeka, al secolo Mihai Beschieri, si sta facendo conoscere sui social soprattutto nei panni di "Bushman", l'uomo cespuglio, che attende in strada mentre si finge una "decorazione" per poi spaventare i passanti. Ma in realtà, come spiega lui stesso sui suoi canali social, l'obiettivo è "strappare un sorriso" alle sue vittime di scherzi. E a giudicare dalle reazioni dei napoletani e delle napoletane che sono incappate in lui in queste ore, l'obiettivo è riuscito.

Da via Tribunali a Piazza Bellini, da via Chiaia a Via Toledo: Tourmeka ha girato un po' tutto il centro storico e i luoghi più frequentati da napoletani e turisti, come sempre accompagnato da chi, non visto, girava i video dei suoi pranks. Parola che in italiano viene tradotto con "scherzo", ma che in realtà ha un significato più fanciullesco, simile alla "birichinata", "monelleria", come riportano i dizionari, nonché di "beffa". Insomma, è un modo come un altro di strappare un sorriso in maniera sicuramente "anomala", ma che ha molto divertito i partecipanti, seppure involontari.

E in molti si sono lasciati scappare qualche frase in napoletano, prima di ridere, durante la fase dello spavento: chi si è lasciato andare ad una imprecazione tipicamente partenopea, e chi ad un urlo decisamente fuori dal comune. Ma tutti hanno poi fatto l'unica cosa che per Tourmeka contasse davvero: ridere di gusto una volta realizzato fosse uno scherzo. Durante i suoi giri per le strade di Napoli, Tourmeka ha fatto visita anche alla nota tiktoker napoletana NewMartina, diventata a sua volta una star internazionale da milioni di follower e visualizzazioni semplicemente cambiando le cover dei cellulari all'interno del suo negozio.