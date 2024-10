video suggerito

Frank Carpentieri, a Napoli uno show per ricordare il dj morto un anno fa. Il ricavato andrà in beneficenza Martedì 15 ottobre, al Teatro Cilea di Napoli, una serata dedicata a Frank Carpentieri, dj e musicista scomparso prematuramente a 47 anni nel settembre del 2023. Il ricavato dello show andrà in beneficenza alla Fondazione Santobono Pausilipon. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

Un evento, uno show in memoria di Frank Carpentieri, il dj e musicista napoletano morto prematuramente, a 47 anni, il 29 settembre del 2023. Domani, martedì 15 ottobre, alle ore 21, si terrà al Teatro Cilea di Napoli una serata in memoria del musicista, diventato noto come dj del programma "Made in Sud" e scomparso a causa di un male incurabile; l'obiettivo della serata, organizzata dall'associazione "FrankCarpentieri7even Onlus" è quello di sostenere, con il ricavato della vendita dei biglietti, le attività della "Fondazione Santobono Pausilipon", diretta da Flavia Matrisciano. La serata, intitolata "Frank Carpentieri – Together Forever", sarà condotta da Dino Piacenti e Magda Mancuso.

"È stata tanto desiderata non solo da me e dai nostri figli, ma anche da due amici Magda Mancuso e Diego Paura, che subito mi hanno appoggiata in questa iniziativa. E poi anche dai suoi colleghi che ricordano quotidianamente Frank e che vogliono onorarlo" ha dichiarato Romina Ranieri, moglie del musicista partenopeo e presidentessa dall'associazione "FrankCarpentieri7even Onlus".