La storia di Antonio, anziano che vive in auto a Napoli. Trapanese: “Ce ne stiamo occupando” L’uomo dorme nella sua automobile in via Suarez, quartiere Arenella. L’assessore al Welfare Luca Trapanese ha fatto sapere che l’uomo viene aiutato dalle strutture del Comune.

A cura di Valerio Papadia

Vive, e dorme, nella sua auto, parcheggiata in via Suarez, all'Arenella, quartiere collinare di Napoli. È la storia di Antonio, un uomo anziano che, a causa delle sue precarie condizioni economiche non può permettersi una casa ed è costretto a ripararsi, in questo caso dalla calura e dal sole estivi, nell'abitacolo della sua auto. Della storia di Antonio è a conoscenza il Comune di Napoli: proprio oggi, l'assessore al Welfare Luca Trapanese ha fatto sapere che l'amministrazione si sta occupando della vicenda e sta cercando una sistemazione stabile per l'anziano.

"La vicenda di Antonio, l’anziano che vive in auto a via Suarez, è già alla nostra attenzione e si tratta di una persona continuamente supportata dalle Unità di Strada e dai Servizi Sociali del Comune di Napoli. Trovandosi in una situazione di fragilità, viene aiutato dalle nostre strutture" ha fatto sapere Trapanese.

Antonio potrebbe essere ospitato in una struttura per anziani

L'assessore al Welfare del Comune di Napoli ha poi proseguito: "In settimana si è tenuta una riunione con l'equipe sociale per programmare una sua possibile accoglienza in una struttura per anziani, è stata avviata la pratica per l’inserimento in una casa albergo ed è stata richiesta la visita geriatrica; nel frattempo stiamo cercando di inserirlo in una struttura a bassa soglia. Le persone non sono pacchi e, in casi come quello in questione, tende a non fidarsi degli altri. Ecco perché la sensibilità di tutti deve essere massima".