La statua di Maradona rifiutata a Napoli al Boca Juniors: “In trattativa per portarla in Argentina” L’artista Domenico Sepe: “Sono in corso trattative per portarla allo Stadio Bombonera di Buenos Aires”

A cura di Pierluigi Frattasi

Potrebbe finire in Argentina la statua di Diego Armando Maradona dello scultore Domenico Sepe rifiutata dal Comune di Napoli. Dopo il niet dell'amministrazione Manfredi, che ha annullato la donazione accettata, invece, dalla precedente giunta De Magistris, l'artista ha ricevuto tantissime offerte per prendere la statua da tanti altri comuni campani. Ma l'opera potrebbe addirittura volare oltre oceano, lontano per sempre da Napoli. Ad annunciarlo è stato lo stesso artista, ieri in conferenza stampa al Gran Caffè Gambrinus: "La statua – ha detto Sepe – se non resterà in un luogo iconico di Napoli, come mio desiderio, probabilmente potrebbe andare alla Bombonera: sono in trattativa con il Boca Juniors".

La Bombonera è il soprannome dello Stadio Alberto José Armando do Buenos Aires, in Argentina. Proprio con la maglia del Boca Juniors Maradona giocò agli inizi della sua carriera, dopo aver militato nell'Argentinos Juniors, prima di trasferirsi in Europa, al Barcellona e poi al Napoli. Il Comune negli scorsi giorni ha deciso di annullare il contratto di donazione, in quanto la statua "non avrebbe valore modico". Sepe, però, ha sempre spiegato di averla realizzata non a fini di lucro, ma in segno di omaggio al Pibe de Oro, scomparso il 25 novembre del 2020, all'età di 60 anni.

Anche ieri, lo scultore napoletano, ha ribadito che "qualunque ricavato possa trarre da questa vicenda andrà in beneficenza, preferibilmente a un ospedale pediatrico". Tra i Comuni che avrebbero già espresso interesse per prendere l'opera ci sono quello di Casalnuovo, ma anche Portici, Gragnano e Afragola. Sepe ha ribadito di sentirsi profondamente "ferito" per quanto accaduto. Sul valore della statua sono circolate diverse versioni. Secondo il Comune varrebbe oltre 30mila euro. Per Sepe, invece, il "costo reale sarebbe di 1.800 euro, pari al prezzo del bronzo utilizzato. Mi ferisce il riferimento alla possibilità che io ne tragga vantaggi d'immagine rispetto ad altri artisti perché la mia scultura quando è arrivata davanti allo stadio Maradona era già nota nel mondo e inoltre era l'unica opera proposta all'Amministrazione".