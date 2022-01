La sorella muore in incidente, il primo soccorritore è il fratello: “Scusa Ilaria, ci ho provato”

Ilaria Bove, 15 anni, e Nicholas Galluzzi, 18 anni, sono morti in seguito a un incidente avvenuto ieri a Pellezzano, provincia di Salerno. I due ragazzi viaggiavano a bordo di uno scooter e si sono andati a schiantare, per motivi ancora da chiarire, contro a un palo. Il fratello della ragazza, volontario dell'Avis della zona, è stato tra i primi soccorritori ad arrivare sul posto. Una tragica coincidenza. L'intervento dei sanitari è stato inutile: per entrambi i ragazzi non c'è stato nulla da fare.

Il fratello di Ilaria, come detto, ha soccorso la sorella e ha provato in tutti i modi di rianimarla, senza riuscirci. Questo il post che ha pubblicato sul suo profilo Facebook:

Nessun corso, nessuna esercitazione, nessuna simulazione sono in grado di prepararti per una cosa del genere.. Ironia della sorte, io penso (?)Nessuna esperienza sul campo ti potrà preparare ad incrociare le mani sul torace del sangue del tuo sangue per iniziare a scaricare con tutta la forza, e con tutta la rabbia, che hai in corpo…L'adrenalina prende il sopravvento, i secondi diventano minuti lunghissimi e interminabili mentre conti.. 1,2,3.. Fino a 30. Prendi fiato, cerchi di tenere il ritmo come ti hanno insegnato fra una compressione e l'altra… Ma ormai non c'è nulla da fare.

Ironia della sorte nessun protocollo, applicato a menadito su centinaia di interventi, potrà dirti che il sangue delle tue ginocchia rotte sull'asfalto freddo dovrà mischiarsi con quello di chi per te non è un paziente come gli altri…Scusa Ilaria, ci ho provato.. Perdonami, ovunque tu sia.. Non dovevi salirci su quel motorino, te l'ho detto mille volte, ero più contento quando mi rompevi che dovevo portarti a destra e a manca, ma almeno eri con me. Ormai il guaio l'hai combinato.. Uno dei tuoi tanti guai.. Ma questo non si può riparare. Io ora sento solo freddo. Ciao Picky, ti voglio bene Il tuo fratellone