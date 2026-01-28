La Smart era piena di cocaina: 21 chili sequestrati in autostrada dopo inseguimento di 40 chilometri

Immagine di repertorio

La Smart, automobile simbolo di compattezza, tra le più piccole in commercio, era piena zeppa di cocaina: 21 chili di droga sono stati sequestrati dagli agenti della Polizia Stradale sull'Autostrada A1, mentre un uomo è stato arrestato. Nella fattispecie, gli agenti della sottosezione di Caserta Nord, impegnati in un servizio di controllo del territorio in autostrada, hanno intercettato la Smart nel territorio di Caianello, nel Casertano: il conducente ha rallentato bruscamente nel tentativo di eludere il controllo e così i poliziotti hanno intimato l'alt. Il conducente, invece di fermarsi, ha accelerato, dando vita a un inseguimento con gli agenti.

Il fuggitivo fermato dopo 40 chilometri: ha speronato due volanti

L'inseguimento si è protratto per circa 40 chilometri; nel corso della fuga, sono giunte in supporto altre due volanti della sottesezione di Napoli Nord. Il conducente della Smart, nel corso dell'inseguimento, ha speronato due pattuglie che, nonostante i danni subiti, hanno continuato a tallonare il fuggitivo. Giunti nel territorio di Marcianise, i poliziotti sono riusciti a fermare la Smart, che è stata sottoposta a perquisizione: all'interno, gli agenti hanno rinvenuto due borsoni, contenenti 19 panetti di sostanza polverosa bianca, per un peso complessivo di 21,569 chili; all'esito degli accertamenti della Scientifica, la sostanza è risultata essere cocaina.

L'uomo è stato arrestato; il gip del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, a seguito dell'udienza di convalida, ha disposto per lui la misura cautelare della custodia in carcere.