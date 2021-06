Prosegue la fase calante della curva del contagio da Coronavirus in Campania: i numeri, aiutati anche dalla campagna vaccinale che seppur tra problemi logistici di vario tipo prosegue a pieno regime, permettono di guardare con ottimismo alle prossime settimane. La Campania, per ora, resta ancora zona gialla: ma salvo improbabili "ribaltoni", sarà zona bianca a partire dal 21 giugno, il che implicherà fine del coprifuoco e riapertura pressoché indiscriminata di tutte le attività. Resterà tuttavia l'obbligo della mascherina, per ora anche all'aperto, ed il tassativo divieto di assembramenti. Il virus, infatti, è ben presente e circola ancora in tutto il territorio.

Ieri erano stati 199 i nuovi casi di positività su 8.686 tamponi molecolari analizzati: numeri bassi quelli relativi al contagio, ma anche i tamponi si sono pressoché dimezzati rispetto alle settimane precedenti. Alto ancora il numero di decessi: 11 nelle ultime 24 ore, con 648 guariti. Intanto, prosegue la querelle tra il presidente regionale Vincenzo De Luca ed il Generale Francesco Figliuolo, commissario per l'emergenza coronavirus: sulla seconda dose di vaccino da somministrare in vacanza, De Luca ha infatti spiegato che "prima di valutare devo capire di cosa parliamo perché non ho capito niente". E sui vaccini AstraZeneca ha invece chiarito: "Non lo somministreremo a coloro che sono sotti i 60 anni. Lo faremo per le seconde dosi ma solo per gli over 60. Aspettiamo che l'Aifa che ci dia risposte chiare". Intanto, ha aggiunto nella sua consueta diretta social del venerdì, "ieri noi abbiamo raggiunto 70mila vaccinazioni, il massimo possibile".