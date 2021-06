Contagi in calo in Campania nell'ultima settimana di zona gialla e soprattutto una grande novità dal punto di vista numerico: l'allineamento del numero di positivi attivi al Covid, finalmente adeguato: ieri nel bollettino la Campania, dopo una verifica con le Asl, ha "cancellato" quasi 50mila attualmente positivi, che risultavano in isolamento domiciliare ma in realtà erano guariti: in regione sono quindi "appena" 11.737 gli attualmente positivi, e non quasi 60mila, dato che poneva la regione al primo posto per numero di persone ancora infette. Ieri 136 contagi e 15 morti, a fronte di 7.310 tamponi molecolari analizzati. Nelle ultime 24 ore si registrano anche 15 morti.

Intanto sul fronte vaccinale sempre ieri. è arrivato un altro ‘allineamento' quello della Regione alle direttive di Aifa. Dunque via libera al mix vaccinale con Pfizer o Moderna per chi ha fatto prima dose AstraZeneca. La Campania non userà più il vaccino Johnson & Johnson né Az sotto i 60 anni.

Non mancano le fibrillazioni: all'Ospedale del Mare, come raccontato la scorsa settimana da Fanpage.it, manca l'aria condizionata e ci sono seri problemi per l'attività delle sale operatorie. Non solo: una nota della Cgil Funzione Pubblica all'Ospedale del Mare spiega che i vaccinatori aspettano ancora di essere retribuiti.

Nella nota si spiega che se non verrà garantita la dignità e il rispetto, potrebbero decidere anche di fermarsi. In un momento così delicato, con i contagi in discesa anche grazie ai vaccini, sarebbe un problema per una regione che fino a questa momento è tra quelle che meglio sta rispondendo alla campagna vaccinale.