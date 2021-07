La situazione di mercoledì 14 luglio sul Coronavirus in Campania In Campania si contano altri 136 contagiati dal Covid19 su 7.174 tamponi molecolari analizzati, con un tasso di positività, ossia il rapporto tra positivi e test eseguiti, dell’1,9%, più basso rispetto al 3,9% registrato nel giorno precedente e in linea con il trend della scorsa settimana, che si attestava attorno al 2%. Segnalati altri 7 nuovi decessi. Allarme per la variante Delta, rischio ritorno della Campania in Zona Gialla.

A cura di Pierluigi Frattasi

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Coronavirus ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

In Campania si contano altri 136 contagiati dal Covid19 su 7.174 tamponi molecolari analizzati, con un tasso di positività, ossia il rapporto tra positivi e test eseguiti, dell’1,9%, più basso rispetto al 3,9% registrato nel giorno precedente e in linea con il trend della scorsa settimana, che si attestava attorno al 2%. Segnalati altri 7 nuovi decessi, tre si riferiscono alle ultime 48 ore, mentre i restanti quattro si sono verificati in precedenza ma sono stati registrati soltanto ieri: come si legge nel bollettino dell’Unità di Crisi per l’emergenza Covid della Campania pubblicato ieri e aggiornato alla mezzanotte precedente, nell’attesa del nuovo bollettino che sarà diffuso oggi pomeriggio.

Resta alto in Campania l’allarme per la variante Delta del Covid19, ex variante indiana, e si teme un aumento dei contagi nei prossimi giorni che potrebbe far ritornare la regione meridionale in Zona Gialla Covid a partire dalla prossima settimana. Restano bassi tuttavia i ricoveri che segnano un calo nei posti letto occupati in terapia intensiva che passano da 15 a 14 (-1) e in medicina ordinaria da 198 a 197 (-1). A Napoli, intanto, è possibile vaccinarsi contro il Coronavirus con il vaccino Pfizer anche presso tutti i Distretti Sanitari dell’Asl Napoli 1 Centro, senza prenotazione e senza iscrizione in piattaforma. Possono aderire tutti i cittadini con più di 12 anni non ancora vaccinati, anche donne incinte, immigrati extracomunitari irregolari e cittadini stranieri comunitari indigenti. L’elenco dei centri e degli orari dove vaccinarsi. A partire da lunedì 12 luglio, l'Asl Napoli 1 Centro, competente nel capoluogo campano, sta telefonando a coloro che non hanno ancora fatto nemmeno la prima dose del vaccino contro il Coronavirus per spiegargli l'importanza di sottoporsi alla somministrazione.