A Napoli è possibile vaccinarsi contro il Coronavirus con il vaccino Pfizer anche presso tutti i Distretti Sanitari dell'Asl Napoli 1 Centro, senza prenotazione e senza iscrizione in piattaforma. Solo prime dosi Pfizer, con la seconda dose che sarà somministrata dopo 21 giorni solo a chi ha fatto la prima dose presso il centro del Distretto Sanitario. Possono aderire a questo sistema di vaccinazione tutti i cittadini con più di 12 anni non ancora vaccinati, anche donne incinte, e immigrati extracomunitari irregolari senza permesso di soggiorno con codice STP, nonché cittadini stranieri comunitari indigenti con codice ENI (Europeo Non Iscritto al Servizio Sanitario Nazionale indigente).

Stranieri irregolari o indigenti, come vaccinarsi

Anche i cittadini extracomunitari irregolarmente presenti sul territorio nazionale hanno diritto ad usufruire delle cure urgenti ed essenziali e delle vaccinazioni anti-Covid19 con il rilascio di un codice denominato STP (straniero temporaneamente presente). Il codice può essere rilasciato esclusivamente a cittadini stranieri non appartenenti all’Unione Europea (né a Svizzera, Norvegia, Islanda e Liechtenstein), presenti irregolarmente sul territorio nazionale.

Il codice ENI, invece, viene rilasciato esclusivamente ai cittadini comunitari indigenti presenti in Italia non iscritti al Servizio Sanitario Nazionale, che non sono in possesso della tessera TEAM o di modelli comunitari, in quanto per il Paese di provenienza non hanno diritto al loro rilascio; non sono in possesso di assicurazione sanitaria privata; non sono venuti in Italia per curarsi; non sono residenti in Italia, né in possesso dell’Attestato di regolarità di soggiorno; non sono iscritti al Servizio Sanitario del Paese di provenienza e non possiedono i requisiti per l’iscrizione obbligatoria o volontaria al SSN. Il codice Eni viene generato dalle strutture sanitarie dietro autodichiarazione.

L'elenco con gli indirizzi dei centri vaccinali e gli orari