Sono 177 nuovi positivi al Covid19 in Campania, su 3.406 tamponi molecolari esaminati, con un tasso di positività del 5,19%, cioè il numero dei positivi sui test eseguiti, leggermente più alto del giorno precedente, quando si attestava al 3,07%. Si registrano purtroppo anche altri 10 morti per Coronavirus. Ricoveri ancora in calo. Per quanto riguarda le persone ricoverate nei reparti di terapia intensiva, in totale sono 43, vale a dire 3 in meno rispetto a ieri; i ricoverati nei reparti di degenza ordinaria Covid, invece, sono in totale 566, vale a dire 5 in meno rispetto a ieri. Questi i dati dell’ultimo bollettino dell’Unità di Crisi per l’emergenza Coronavirus in Campania del 7 giugno, nell’attesa dell’aggiornamento di oggi pomeriggio.

Oggi OpenDay Pfizer all’Asl Napoli 1 Centro rivolto alle persone da 18 a 59 anni. Mentre l’Asl di Caserta ha organizzato un OpenDay per gli italiani residenti all'estero, iscritti all'Aire (Anagrafe degli italiani residenti all'estero) temporaneamente domiciliati sul territorio : sarà somministrato il vaccino anti-Covid "Janssen" di Johnson & Johnson. L'appuntamento è in tutti i centri vaccinali dell'Asl di Caserta mercoledì 9 giugno. Partenza col freno, invece, per le vaccinazioni con J&J nelle farmacie. In gran parte ieri non hanno potuto avviare le somministrazioni, pur avendo avuto le dosi, perché mancavano le credenziali di accesso alla piattaforma online Soresa dove si registrano i vaccinati. Ieri pomeriggio erano abilitati 650 operatori delle farmacie e altri 90 in via di abilitazione. La Soresa ha assicurato però che saranno a breve abilitati tutti. Le Asl stanno passando a Soresa le richieste di abilitazione da parte delle farmacie.