Caos per le vaccinazioni anti-Covid19 in farmacia in Campania. Le dosi di vaccino J&J ci sono e sono state distribuite, ma sono bloccate le registrazioni delle farmacie sul portale regionale della Soresa. Problemi che riguardano le credenziali con le quali accreditarsi. Mentre la logistica messa in piedi da Federfarma, invece, ha funzionato. A Napoli questa mattina, infatti, si sono fatte già le prime somministrazioni, ma solo nelle poche farmacie che sono riuscite ad accreditarsi già nella giornata di ieri. Mentre molte altre pur avendo ricevuto le dosi non possono partire fino a quando la Regione Campania non le avrà registrate.

Solo una decina di farmacie è partita

Le vaccinazioni anti-Covi19 in farmacia avvengono con il vaccino Janssen di Johnson&Johnson monodose riservato alle persone tra i 18 e i 59 anni. Sono circa 150 le farmacie del primo gruppo che dovevano essere coinvolte da oggi con le somministrazioni oggi, lunedì 7 giugno 2021, in tutta la provincia di Napoli, su un totale di 400 farmacie che hanno dato la propria disponibilità, distribuite nelle tre Asl napoletane. Ma in realtà solo una decina è riuscita a partire.

in foto: Una delle prime vaccinazioni anti–Covid nella farmacia Iorio di Scampia

Come prenotare la vaccinazione in farmacia a Napoli

Il cittadino può registrarsi direttamente in farmacia oppure farlo autonomamente attraverso la piattaforma regionale. Recarsi in farmacia con la propria tessera sanitaria ed un documento d’identità.

Il farmacista vaccinatore somministrerà il vaccino contestualmente o fisserà un appuntamento per l’inoculazione in base ad un proprio calendario di vaccinazioni ed alla disponibilità del cittadino stesso.

È possibile effettuare la vaccinazione solo in farmacie afferenti alla propria ASL: ad esempio un cittadino afferente all’Asl Napoli 1 dovrà vaccinarsi in una farmacia di Napoli o Capri, ma non potrà recarsi in una dell’Asl Napoli 2 Nord o Napoli 3 Sud. La vaccinazione, è opportuno precisarlo, è assolutamente gratuita. Gli elenchi delle farmacie dove sarà possibile ricevere il vaccino saranno pubblicati ed aggiornati sul sito www.federfarmanapoli.it a partire dalla settimana prossima.