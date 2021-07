Restano superiori a 100 i nuovi casi di positivi al giorno di Coronavirus in Campania. Ieri si sono registrati altri 120 contagi su 7.421 tamponi molecolari esaminati, con un tasso di positività dell’1,61%. Di questi 47 sono sintomatici. Mentre sono cinque i decessi registrati invece nell'ultimo bollettino: di questi, due sono deceduti nelle ultime 48 ore, mentre altri tre risalgono a giorni precedenti ma solo oggi registrati nel bollettino. Per quanto riguarda le varianti, soltanto nell'ultima settimana, secondo la Regione Campania, sono state sei le varianti del Coronavirus che sono state sequenziate nei laboratori regionali. Nello specifico, si tratta di 59 casi settimanali che riguardano la variante Delta (la cosiddetta "variante indiana), mentre la variante Alfa (vale a dire la "variante inglese") resta ancora quella più diffusa in Campania, con 161 casi individuati nell'ultima settimana.

Open Day dei vaccini a Napoli, ancora flop

Resta molto bassa la percentuale di adesione agli Open Day dell’Asl Napoli 1 Centro: solo il 2% per le giornate di oggi e di domani, 1 e 2 luglio, per le prime dosi. Per il 1 luglio, secondo i dati aggiornati a ieri, su 1540 prime dosi a disposizione per 60-79 anni, si sono prenotate 28 persone; per il 2 luglio, per la stessa età, si sono prenotate al momento 37 persone. Prosegue l'esperimento degli hub nei distretti sanitari: al Vomero sono state somministrate 185 prime dosi senza prenotazione, un numero particolarmente alto viste le medie delle ultime settimane, mentre a Scampia solo in 15 si sono presentati per la prima dose. Il camper dell’Asl sarà anche a Porta Capuana. Nei grandi centri vaccinali si stanno facendo invece solo i richiami con le seconde dosi. L’hangar di Capodichino sarà fermo anche oggi e domani.

Per la variante Delta sono stati individuati finora 11 casi a Napoli città: tre casi a Montecalvario, due a Chiaia, uno a San Ferdinando, tre a Pianura e due a Soccavo. Tra i casi di variante Delta sequenziati a Napoli, ci sono anche un ragazzino di 11 anni e un giovane di 28 anni, che aveva ricevuto la prima dose con AstraZeneca e, da pochi giorni, la seconda dose eterologa con Pfizer. In particolare, il 28enne è ricoverato in ospedale dopo aver accusato problemi respiratori.

Resta stabile la pressione sugli ospedali della Campania: 238 i ricoverati in tutti i reparti Covid della regione, di cui 20 in terapia intensiva e 218 nei reparti di degenza ordinaria. Questo il report completo sui posti letto Covid su base regionale: