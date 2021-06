Ci sono anche un ragazzino di 11 anni e un giovane di 28 anni, già vaccinato, tra gli undici casi di variante Delta che sono stati sequenziati a Napoli nei giorni scorsi, come ha riferito ieri l'Asl Napoli 1 Centro. In riferimento al giovane di 28 anni, bisogna precisare che aveva ricevuto la prima dose di AstraZeneca e, per la seconda dose, aveva optato per la vaccinazione eterologa, e pochi giorni fa gli era stato inoculato il vaccino Pfizer: da quanto si apprende, il 28enne è stato ricoverato in ospedale dopo aver accusato problemi respiratori.

Dove sono localizzati i casi di variante Delta a Napoli

Sono undici, come detto, i casi di variante Delta riscontrati nel capoluogo campano. L'Asl Napoli 1 Centro ha reso nota anche una mappa dei contagi della variante Delta suddivisi per quartiere. I casi della nuova variante a Napoli sono così localizzati: due a Chiaia, uno a San Ferdinando, tre a Montecalvario, tre a Pianura a due a Soccavo. L'Azienda sanitaria locale partenopea ha fatto sapere che "il sequenziamento per tutti i tamponi con esito positivo e con esso l’impegno del dipartimento di prevenzione dell’ASL Napoli 1 Centro a definire ogni utile azione per confinare quanto più possibile il diffondersi del contagio legato proprio a questa mutazione del virus Sars-CoV-2".

In Campania, sono oltre 100 i casi di variante Delta del Coronavirus che sono stati sequenziati. Fino a ieri, però, tutti i casi scoperti in Campania erano stati sequenziati nell'Asl Napoli 3 Sud, l'Azienda sanitaria della provincia partenopea che comprende la Penisola Sorrentina e l'area alle pendici del Vesuvio.