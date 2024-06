video suggerito

La scomparsa di Carmine Zurlo, cosa sappiamo sul 29enne di Castellammare Carmine Zurlo è scomparso a Castellammare di Stabia, nella provincia di Napoli, il 14 marzo del 2022: all'epoca dei fatti aveva 29 anni e, da oltre due anni, non si hanno sue notizie.

A cura di Valerio Papadia

Sono passati ormai più di due anni da quando Carmine Zurlo, all'epoca dei fatti 29enne, è scomparso a Castellammare di Stabia, nella provincia di Napoli. Rappresentante di salumi, di Carmine Zurlo si sono perse le tracce il 14 marzo del 2022: subito dopo la scomparsa, il cellulare risultava spento e, da quel giorno, non si hanno più sue notizie, nonostante le indagini dei carabinieri, che hanno utilizzato anche i cani molecolari per la ricerca del giovane, anche nelle cittadine limitrofe a Castellammare. Quando è scomparso, Carmine Zurlo stava per diventare padre: la compagna Diamante, infatti, era incinta.

Chi è Carmine Zurlo, l'uomo scomparso a Castellammare

Diplomato all'istituto alberghiero, originario dei Monti Lattari, Carmine Zurlo abitava da tempo a Castellammare di Stabia e, negli ultimi tempi, lavorava come rappresentante di salumi. La notte prima della sua scomparsa, il 29enne non era tornato a casa; quella stessa notte era stato visto in un bar della città all'ombra del Vesuvio, poi più nulla. La mattina del 14 marzo 2022, aveva inviato un messaggio alla fidanzata, con la quale aveva un appuntamento intorno a mezzogiorno, al quale però non si è presentato. Da quel momento, del giovane non ci sono più tracce.

Cos'è successo a Carmine Zurlo: le indagini sul suo passato

Tante le ipotesi formulate dagli inquirenti sulla scomparsa di Carmine Zurlo. Le indagini hanno preso in considerazione soprattutto il passato del giovane, che non solo aveva avuto problemi con la giustizia; il padre del 29enne, Giovanni Zurlo, è stato ucciso in un agguato di camorra nel 1995. L'attività investigativa si è concentrata, dunque, maggiormente sull'ipotesi che Zurlo potesse essere vittima di una cosiddetta "lupara bianca" o comunque di una vendetta trasversale, ma non ci è mai stato un riscontro in questo senso.

Le parole della famiglia di Carmine Zurlo

Tanti gli appelli che, negli ultimi due anni, la famiglia di Carmine Zurlo ha rivolto, sia attraverso i social che attraverso la tv, in particolare tramite il programma "Chi l'ha visto?", nella speranza di ritrovarlo. Al momento della scomparsa, la sorella del 29enne aveva scritto sui social:

Ho bisogno urgente del vostro aiuto. Non abbiamo più notizie di mio fratello da lunedì mattina. Si chiama Carmine. Al momento della scomparsa aveva una maglia bianca marca Nike, jeans chiaro, scarpe bianche e giubbino modello Stone Island. Chiunque l’abbia visto in quella giornata o nei giorni successivi per favore mi contatti. Anche la più piccola informazione può esserci utile. È scomparso da Castellammare di Stabia a bordo di una Twingo nera. Aiutateci, per favore

Nelle ultime settimane, "Chi l'ha visto?" è tornata a occuparsi del caso, ospitando la famiglia di Carmine Zurlo. Nel corso della trasmissione, la madre ha lanciato un nuovo appello: "Voglio solo che mio figlio torni a casa. Chiunque sappia qualcosa ce lo faccia sapere. Anche in forma anonima, ma diteci qualcosa".