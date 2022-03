Ansia per Carmine Zurlo, scomparso da Castellammare di Stabia da tre giorni

Il giovane è uscito di casa, a bordo della sua automobile, lunedì 14 marzo, e da allora non dà sue notizie. Sui social sono stati diffusi vari appelli per ritrovarlo.

C'è grande preoccupazione a Castellammare di Stabia, nella provincia di Napoli, per la scomparsa di Carmine Zurlo, giovane originario proprio della cittadina all'ombra del Vesuvio e di cui non si hanno notizie ormai da tre giorni. Carmine, infatti, lo scorso lunedì 14 marzo è uscito di casa a bordo della sua automobile, una Renault Twingo nera, e da allora del giovane si sono perse le tracce. Sui social network, famiglia e amici hanno condiviso svariati appelli, contenenti informazioni sui vestiti indossati da Carmine al momento della scomparsa e pregando chiunque dovesse avere notizie utili al suo ritrovamento di farsi vivo. Ecco cosa ha scritto la sorella di Carmine Zurlo su Facebook:

Ho bisogno urgente del vostro aiuto. Non abbiamo più notizie di mio fratello da lunedì mattina. Si chiama Carmine. Al momento della scomparsa aveva una maglia bianca marca Nike, jeans chiaro, scarpe bianche e giubbino modello Stone Island. Chiunque l’abbia visto in quella giornata o nei giorni successivi per favore mi contatti. Anche la più piccola informazione può esserci utile. È scomparso da Castellammare di Stabia a bordo di una Twingo nera. Aiutateci, per favore