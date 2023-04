La scaletta del concerto di Max Pezzali a Eboli il 6 e 7 aprile: l’ordine delle canzoni Max Pezzali si esibisce al Palasele di Eboli il 6 e 7 aprile 2023, per il suo tour MAX30. Il concerto inizia alle 21: la scaletta completa delle canzoni.

A cura di Pierluigi Frattasi

Max Pezzali arriva in Campania per il MAX30 con tappa ad Eboli, in provincia di Salerno, per una due giorni di grande spettacolo il 6 e 7 aprile 2023. Il tour del grande cantante pavese, organizzato da Vivo Concerti, è iniziato il 29 novembre scorso a Milano, e vede l'ex frontman degli 883 portare i grandi successi della sua lunga carriera sui palchi dei palazzetti dello sport di tutt'Italia, per la gioia dei suoi fan. L'appuntamento in Campania è al Palasele di Eboli, oggi e domani, 6 e 7 aprile 2023, alle ore 21,00.

La scaletta del concerto di Max Pezzali a Eboli

La scaletta, ovvero l'ordine di uscita delle canzoni, contiene tutti i grandi successi di Max Pezzali, e al momento non è ancora ufficiale. Ma negli ultimi concerti è stato questo l'ordine seguito ed è presumibile che possa essere lo stesso anche nelle due tappe di Eboli. I fan di Max potranno ascoltare i suoi grandi successi e le canzoni che hanno fatto amare gli 883 – il gruppo fondato insieme all'amico Mauro Repetto nel 1989 – da tutti gli italiani: Sei un mito, Hanno ucciso l'Uomo Ragno, Nessun rimpianto, La dura legge del gol, solo per citarne alcune. Dal 2004 Max Pezzali ha poi intrapreso una carriera da solista.

Questa la scaletta completa del concerto di Max Pezzali:

Sei un mito(883 song) La regina del celebrità(883 song) Rotta x casa di Dio(883 song) Come deve andare(883 song) L'universo tranne noi Lo strano percorso Ti sento vivere(883 song) Hanno ucciso l'Uomo Ragno(883 song) Non me la menare / Te la tiri / 6 1 sfigato(883 song) Weekend / S'inkazza / Jolly Blue(883 song) La regola dell'amico(883 song) Bella vera(883 song) Nella notte(883 song) Nessun rimpianto(883 song) Gli anni(883 song) Una canzone d'amore(883 song) Come mai(883 song) Sei fantastica Nient'altro che noi / Eccoti / Io ci sarò / Se tornerai Quello che capita(883 song) Sempre noi La dura legge del gol(883 song)

Encore: