La scaletta del concerto di Ligabue al Teatro Gesualdo di Avellino 2024: l'ordine delle canzoni Al Teatro Gesualdo di Avellino alle 21 di questa sera concerto di Luciano Ligabue: seconda tappa campana dopo il San Carlo di Napoli. La scaletta.

A cura di Giuseppe Cozzolino

Tutto esaurito al Teatro Gesualdo di Avellino per il concerto di Luciano Ligabue che si terrà questa sera alle ore 21: in città, del resto, non si parla d'altro, con i biglietti andati letteralmente a ruba già mesi fa, poco dopo l'annuncio della tappa irpina del tour del cantautore di Correggio nei teatri d'Italia.

Solo pochi giorni fa, Ligabue si era esibito al Teatro San Carlo di Napoli, fermandosi a mangiare una pizza da Sorbillo nel locale di via Partenope sul Lungomare la sera prima: ma dopo essere risalito al nord, ora è tornato nel Meridione. Grande attesa anche per il figlio Lenny, batterista di cui lo stesso Ligabue ha sempre esaltato le doti e lo spiccato "orecchio musicale", spesso definito migliore del proprio.

La scaletta con le canzoni del concerto di Ligabue ad Avellino 2024

Non è stata resa nota la scaletta ufficiale del concerto, tuttavia, nelle scorse tappe, la lista è rimasta pressoché invariata. Questa la scaletta che il cantautore dovrebbe portare stasera al Teatro Gesualdo di Avellino:

Leggero

Ti sento

Questa è la mia vita

Da adesso in poi

Tutte le strade portano a te

Vivo morto o x

Una vita da mediano

Quella che non sei

Buonanotte all'Italia

Happy hour

Sogni di R&R

Piccola stella senza cielo

Il mio nome è mai più

Non è tempo per noi

Le donne lo sanno

La metà della mela

Balliamo sul mondo

Tra palco e realtà

Certe notti

Urlando contro il cielo

Taca banda

Non cambierei questa vita con nessun'altra