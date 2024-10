Il cantante Ligabue e l’attore americano Jesse Williams a Napoli: per entrambi pizza da Sorbillo sul Lungomare

video suggerito

A cura di Valerio Papadia

Sfilata di personaggi famosi, nella serata di ieri, domenica 6 ottobre, a Napoli: in città sono stati avvistati sia il cantante Luciano Ligabue che l'attore statunitense Jesse Williams; curiosamente, entrambi hanno deciso di concedersi una pizza nello stesso locale, ovvero la pizzeria di Gino Sorbillo in via Partenope, sul Lungomare cittadino. Sia il cantante di Correggio che l'attore americano hanno ricevuto l'accoglienza che spesso viene riservata ai personaggi famosi che visitano le pizzerie di Sorbillo: entrambi sono infatti stati omaggiati di una pizza margherita con la mozzarella a formare i loro nomi.

Per quanto riguarda Ligabue, il cantante è in città per una tappa del suo tour "Ligabue nei teatri – Dedicato a noi" che, questa sera, lunedì 7 ottobre, lo porterà ad esibirsi sul palco del Teatro San Carlo. Ligabue poi tornerà in Campania soltanto tra qualche giorno, il 18 ottobre, per la tappa al teatro Gesualdo di Avellino.

Non è noto, invece, se Jesse Williams sia a Napoli per lavoro o per piacere. L'attore statunitense, noto tra le altre cose per essere tra i protagonisti di Grey's Anatomy, tra le serie più longeve e amate, era già stato in città nell'estate appena trascorsa, sul set della seria "Regina del Sud" targata Amazon Prime Video.