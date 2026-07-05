La scaletta del concerto di Kid Yugi alla Reggia di Caserta, l’ordine delle canzoni

Questa sera, 5 luglio 2026, Kid Yugi canterà alla Reggia di Caserta per il Festival “Un’Estate da Belvedere”. Il rapper di Massafra avrà in scaletta alcuni dei suoi successi come “Berserker”, “Push It” ed “Eva”.

Kid Yugi

Stasera 5 luglio Kid Yugi sarà in concerto in piazza Carlo di Borbone davanti alla Reggia di Caserta, per l'undicesima edizione del festival "Un'Estate da Belvedere". È la seconda volta che il rapper di Massafra si esibisce a Caserta per il festival, ma mentre nel 2024 era una delle migliori promesse del rap italiano, oggi è una delle certezze del genere, come confermato anche dall'ultimo album "Anche gli eroi muoiono" che, seppur uscito lo scorso gennaio conta già tre dischi di platino, a cui si aggiungono i sei di "I nomi del diavolo". L'album del rapper pugliese è uno dei più venduti dell'anno, e ha passato questi primi sei mesi quasi completamente in top 10.

La scaletta del concerto di Kid Yugi alla Reggia di Caserta

La mappa del concerto di Kid Yugi alla Reggia di Caserta

Cantore della sua Puglia, Kid Yugi non disdegna il racconto del Sud e degli ultimi, e lo fa con citazioni continue pescate dalla cultura pop, dalla letteratura al cinema. L'ultima uscita è "64 Barre di Terrore", ultimo episodio del Red Bull 64 Bars, prodotto da Depha e Ill Santo, che racconta una generazione, quella del profondo sud, tra desiderio di riscatto e ricerca di identità. Chissà che non sia una delle nuove canzoni che suonerà a Caserta. Di sicuro, ci saranno alcune delle canzoni che lo hanno reso uno dei rapper più rispettati del Paese. Da "Berserker" a "Push it", passando per "Tristano e Isotta" e anche canzoni a cui ha partecipatop come feat, come "Fellini", "Babyface" e "Gotham". In attesa del suo tour nei palazzetti, ecco la possibile scaletta del concerto alla Reggia di Caserta.