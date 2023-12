La scaletta del concerto di Emma a Pozzuoli 2023: l’ordine delle canzoni al Duel Due serate napoletane (stasera 11 e 13 novembre) per Emma Marrone al Duel Club di Pozzuoli. La scaletta dei brani. Tutto esaurito per entrambe le tappe, start alle 21.

Due tappe napoletane per Emma Marrone: questa sera, lunedì 11 dicembre, e mercoledì 13 dicembre, al Duel Club di Pozzuoli, tutto esaurito per la cantante pugliese. Biglietti praticamente introvabili già da tempo, e appuntamenti che si preannunciano di quelli indimenticabili. Terzultima città, quella flegrea, prima di Modugno (due tappe) e Firenze (quattro tappe), che chiuderà il "Souvenir In Da Club" live tour. Start alle 21 per entrambe le serate di Pozzuoli: con Emma, sul palco anche la formazione di musicisti formata da Federica Ferracuti (tastierista), Lucio Enrico Fasino (bassista), Donald Renda (batterista) e Raffaele Rufio Littorio (chitarrista).

La scaletta con le canzoni del concerto di Emma a Pozzuoli 2023

La scaletta del concerto di Emma non è stata diffusa ufficialmente, ma negli ultimi concerti tenuti si è basata su un preciso schema. Questa la scaletta del concerto tenuto a Roma nel mese di novembre appena trascorso: