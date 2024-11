La scaletta del concerto di Al Bano a Napoli: l’ordine delle canzoni

video suggerito

A cura di Giuseppe Cozzolino

Tutto pronto al PalaPartenope per il concerto di Al Bano, che torna a cantare a Napoli dopo dieci anni dall'ultima volta. Biglietti già esauriti da tempo per lo spettacolo, in programma per le 20.30 di questa sera. Il cantautore pugliese, oltre 25 milioni di dischi venduti in tutto il mondo con 26 dischi d'oro e 24 dischi di platino, ritorna a Napoli dopo 10 anni: il suo ultimo concerto in città si tenne, infatti, si tenne nel 2014 al Teatro Augusteo. Il concerto di questa sera nasce dalla collaborazione e dall’amicizia tra Al Bano e Antonio Iovino, viticoltore e produttore di vino della Vitivinicola Montespina Iovino di Pozzuoli; l'evento ha infatti il patrocinio morale del Comune puteolano.

La scaletta del concerto di Albano a Napoli

Non è stata resa nota la scaletta del cantante pugliese, sebbene alcune delle canzoni che presente ai suoi eventi dal vivo siano in gran parte i suoi più grandi successi. Sul palco, assieme a lui, ci saranno il Maestro Alterisio Paoletti al pianoforte e tastiere, oltre che direttore musicale e arrangiatore, Adriano Pratesi alla chitarra, Arianna De Lucrezia Giulio al basso, Maurizio Dei Lazzaretti alla batteria, Eleonora Montagnana al violino e dalle coriste Luana Heredia e Alessandra Puglisi. Questa la probabile scaletta, parziale, del concerto di questa sera al Palapartenope di Fuorigrotta:

Felicità

Madre Mia

E' la mia vita

Nel sole

Amanda è libera

Ci sarà

Libertà

Va' pensiero

Di rose e di spine

Ave Maria

Sharazan

Nel blu dipinto di blu