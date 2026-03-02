La Regione Campania cancella l’Ageac, l’Agenzia regionale per i pagamenti in agricoltura

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Presidenza Fico in Regione Campania ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

La Regione Campania cancella una agenzia regionale. Si tratta dell'Ageac, l'Agenzia regionale per i pagamenti in agricoltura, la cui soppressione è decisa in due righe del bilancio di previsione finanziario per il triennio 2026-2028 approvato a Palazzo Santa Lucia e ora al vaglio del Consiglio regionale. È scritta nell'articolo 24 della legge di stabilità regionale 2026.

L’Ageac era stata istituita nel 2021 con l’obiettivo di creare un organismo regionale dedicato alla gestione dei pagamenti destinati al comparto agricolo, in particolare quelli legati ai fondi europei della Politica agricola comune e ai programmi di sviluppo rurale. In sostanza, avrebbe dovuto diventare il braccio operativo della Regione per controllare le pratiche, validare le domande e accompagnare l’erogazione dei contributi agli agricoltori campani, funzioni oggi svolte prevalentemente attraverso il sistema nazionale coordinato da Agea.

L’agenzia nasceva quindi per rafforzare l’autonomia amministrativa regionale nella gestione dei finanziamenti agricoli, con l’obiettivo dichiarato di ridurre tempi burocratici e rendere più efficiente la distribuzione delle risorse. Tuttavia il percorso operativo è rimasto incompleto: negli anni successivi alla sua istituzione l’ente ha attraversato una lunga fase commissariale e non è mai arrivato a pieno regime come organismo pagatore riconosciuto.

Con l’articolo 24 della manovra finanziaria regionale arriva ora la scelta opposta: la soppressione dell’agenzia e la conseguente riorganizzazione delle funzioni legate ai pagamenti agricoli. Il provvedimento non entra nel dettaglio delle modalità operative, demandando a successivi atti amministrativi la redistribuzione delle competenze, del personale e delle eventuali risorse residue. La soppressione dell’agenzia si inserisce nel più ampio riassetto degli enti regionali annunciato a più riprese dal governatore Roberto Fico.