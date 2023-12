La ragazza si sente male dopo una birra, lui la porta in albergo e la violenta Ai domiciliari un giovane del Casertano: avrebbe stuprato ripetutamente a Giugliano (Napoli) una giovane con cui era uscito approfittando del fatto che lei stesse male. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Nico Falco

Immagine di repertorio

La ragazza con cui era uscito si era sentita male dopo avere bevuto una birra, e lui, invece di riaccompagnarla a casa, l'aveva portata in un albergo di Giugliano, in provincia di Napoli, dove l'aveva violentata più volte. Ricostruzione da incubo, che ha portato in manette un uomo di Orta di Atella (Caserta), destinatario di una ordinanza di custodia cautelare agli arresti domiciliari per violenza sessuale aggravata.

Il provvedimento, emesso dal gip del Tribunale di Napoli Nord, è stato eseguito dai carabinieri della cittadina del Casertano. Le indagini sono partite a seguito della denuncia per violenza sessuale sporta dalla vittima. La donna ha raccontato di avere conosciuto il giovane poco tempo prima in un supermercato della provincia di Caserta. Dopo molte insistenze aveva accettato di uscire con lui.

Il 13 novembre scorso i due si erano visti ed erano andati insieme in un locale ma la ragazza, subito dopo avere bevuto una birra, aveva cominciato a stare male. Aveva quindi pregato di essere riaccompagnata a casa ma lui, approfittando del suo stato, si era invece diretto verso un albergo di Giugliano in Campania e lì l'aveva violentata ripetutamente. Lei, aveva spiegato ancora la donna ai carabinieri, non era riuscita a opporsi in quanto stava malissimo, barcollava e non era nemmeno in grado di camminare.

Per le indagini i militari si sono avvalsi anche di filmati delle telecamere di videosorveglianza, da cui sono emersi elementi che hanno fornito riscontri al racconto della donna. Al termine degli accertamenti le risultanze hanno portato alla misura cautelare, eseguita ieri, 20 dicembre.