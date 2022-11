La rabbia di Andrea Sannino: “Nessun rispetto per i morti di Ischia, si litiga sull’abusivismo”

“In qualsiasi altra parte del mondo una montagna frana e si parla di calamità naturale. Accade ad Ischia ed è subito colpa degli ischitani? Non dico nemmeno che non sia così, c'è abusivismo? Ok! Ma vi sembra logico e opportuno parlarne quando ancora sotto al fango ci sono bambini?”.

Non nasconde la rabbia e l’indignazione il cantante Andrea Sannino, che in un lungo post sul suo profilo Facebook si è scagliato contro chi punta il dito sull’abusivismo edilizio nella tragedia che ha colpito Ischia sabato scorso. Un costone di Monte Epomeo, a causa del maltempo, è crollato ed il fiume di fango e detriti ha travolto alcune case che si trovavano di sotto. Il fiume di fango, poi, è arrivato fino al mare, trascinando nel suo tragitto anche le auto. Al momento si contano 8 vittime, 4 dispersi e 5 feriti, dei quali uno grave.

Autorità e istituzioni si interrogano sulle cause e la Procura di Napoli ha aperto un fascicolo per disastro colposo, al momento senza indagati, che mira ad accertare anche l’eventuale presenza di abusivismo edilizio e di possibili mancate demolizioni presenti nell’area interessata dall’evento. Mentre abitanti ed ex amministratori sono convinti che l’abusivismo non c’entri in questa storia.

Andrea Sannino si schiera al fianco degli abitanti di Ischia. Ecco cosa scrive nel post su Facebook:

Nemmeno 24 ore da una tragedia, nemmeno il tempo di recuperare vittime – scrive il cantante, autore di memorabili canzoni, come Abbracciame – uomini, donne, bambini…nemmeno il tempo ritrovarle tutte….E voi cosa fate? Avete il barbaro coraggio di andare in Tv su tutte le emittenti nazionali a parlare …sempre e solo “parlare” di abusivismo, di illegalità nell'edilizia e bla bla bla…”.

Poi ricordate, che dove c'è abusivismo, c'è stato al 100% un politico che ha mangiato!! e mo andate in Tv a fare tutti i MORALISTI !! E CHE CAVOLO!!! Io non sono di Ischia, ma non riesco a non schierarmi a favore di questa gente che vive un dramma e magari da ieri, se mai hanno avuto il tempo, vi vede in tv e si deve pure sentire in colpa senza alcun motivo !!!

PORTATE RISPETTO PER GLI ISCHITANI!!

RISPETTO PER ISCHIA!!

AVETE ROTTO LE SCATOLE,

TACETE …e FATE QUALCOSA !!!