La pubblicità del baretto sulla colonna romana più famosa della città: denunciato titolare ad Aversa Il titolare del locale è stato denunciato per affissione abusiva dagli agenti della Polizia Locale, guidati dal Comandante Antonio Piricelli.

A cura di Pierluigi Frattasi

La pubblicità dei drink del baretto affissa sulla colonna romana più famosa della città. È accaduto ad Aversa, in via Seggio, una delle strade del centro storico più gettonata per la movida notturna. Nei guai il gestore del locale, che è stato beccato dagli agenti della Polizia Municipale, guidati dal Comandante Colonnello Antonio Piricelli, e denunciato per affissione abusiva. Il cartello, per fortuna, era affisso solo con il nastro adesivo, non inchiodato, quindi non ci sono stati danni permanenti all'antico monumento. Ma il gesto ha suscitato l'immediata indignazione della comunità, per l'indifferenza mostrata in spregio di uno dei luoghi simbolo della città normanna del Casertano.

La colonna romana di Aversa, infatti, è molto nota e ha un’importanza storico culturale molto forte per la collettività, rappresentando per alcuni anche un chiaro punto di riferimento nel centro storico e un luogo di riconoscimento collettivo per la storia della città d'arte. Il gesto di affiggere una pubblicità proprio su quella colonna, un pilastro storico secolare incastonato all'interno di un edificio di pregio, come si usava anche nel Medioevo, è stato considerato dalla comunità come un gesto grave. Immediato l’intervento della polizia locale che ha denunciato il titolare.

Proseguono senza sosta, quindi, i controlli della Polizia Locale di Aversa, diretta dal Colonnello Piricelli, per la movida sicura. Negli scorsi giorni, il titolare di un bar era stato sorpreso a vendere alcolici anche ai ragazzini. Il gestore è incappato nei controlli incrociati della Polizia di Stato, diretta dal dirigente Antonio Sepe, e della Polizia Locale, quest'ultima guidata dal Comandante Antonio Piricelli. Il blitz è scattato al centro storico, nella zona cosiddetta della movida notturna. Gli agenti della polizia di Stato e della polizia locale di Aversa hanno effettuato i controlli in particolare nella zona compresa tra via Seggio e piazzetta Lucarelli.