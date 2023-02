Vende alcol ai ragazzini minorenni ad Aversa, titolare di bar denunciato Il blitz di Polizia di Stato e Polizia Locale nelle strade della movida selvaggia. Nel mirino dei controlli anche la vendita di alcol ai minori.

A cura di Pierluigi Frattasi

Immagine di repertorio

Sorpreso a vendere alcolici anche ai ragazzini, è finito nei guai il titolare di un bar di Aversa, in provincia di Caserta, incappato nei controlli incrociati della Polizia di Stato e della Polizia Locale, quest'ultima guidata dal Comandante Antonio Piricelli. Il blitz è scattato ieri sera al centro storico, nella zona cosiddetta della movida notturna. Gli agenti della polizia di Stato e della polizia locale di Aversa hanno effettuato i controlli in particolare nella zona compresa tra via Seggio e piazzetta Lucarelli.

Denunciato titolare del bar

Sono state controllate numerose attività come bar, spritzerie e caffetterie. In un bar, gli uomini delle forze dell'ordine, hanno notato ad un certo punto che c'erano numerosi ragazzini minorenni. A quel punto è stato fatto un accertamento. Gli agenti hanno quindi colto in flagranza il gestore del bar che stava servendo alcolici ad alcuni ragazzini. Sia l'uomo che i minorenni sono stati quindi condotti nei locali del commissariato. Per il titolare del bar è scattata la denuncia per il divieto di vendere alcolici ai minori.

Controlli sulla movida anche a Napoli

Anche a Napoli, la Polizia Locale, come di consueto nei fine settimana, ha intensificato le attività di prevenzione e controllo nei luoghi maggiormente attrattivi della movida cittadina svolgendo, oltre al presidio del territorio, mirate ispezioni agli esercizi commerciali ed ai locali di somministrazione. Oggetto delle verifiche, oltre alla regolarità di titoli ed autorizzazioni, anche l’osservanza delle disposizioni contenute nel nuovo Regolamento di Polizia di Sicurezza Urbana.

Leggi anche Mondragone, entra nella sala giochi e ruba una intera slot machine da un quintale

Nel corso delle operazioni, che hanno interessato in particolar modo il Centro Storico e la zona dei cosiddetti ‘Baretti di Chiaia’, sono state rilevate diverse violazioni, elevati, tra gli altri, anche 2 verbali per la diffusione sonora in mancanza di nullaosta di impatto acustico e 7 verbali per le irregolarità nell’occupazione di suolo pubblico, perché eccedente rispetto a quello in concessione.

Nel quartiere San Lorenzo invece si sono svolti prevalentemente controlli al C.d.S. difatti sono stati elevati numerosi verbali tra cui guida senza patente, mancata copertura assicurativa, mancata revisione, portando al fermo amministrativo di 9 autovetture. Nel quartiere Vomero gli Agenti impegnati sui controlli del C.d.S., hanno prelevato 35 autovetture per divieto di sosta in Via Falcone, Via Suarez, Calata S.Francesco e Via Cotronei.