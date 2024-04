video suggerito

Incidente mortale a Capua (Caserta) morto il rapper Francesco Natale, "Dirtygun" Tragico impatto fra auto e moto nel Casertano. Morto un giovane rapper del luogo, Francesco Natale, in arte Dirtygun.

Un giovane è morto nella notte a Capua (Caserta) per le gravi lesioni a seguito di un incidente stradale che ha coinvolto la moto su cui viaggiava. La vittima è il rapper e produttore Francesco Natale, "Ciccio" per gli amici, in arte DirtyGun. A breve avrebbe festeggiato i 31 anni. Natale, secondo quanto si è appreso, tornava a casa ed era vicino all'abitazione quando la sua moto si è scontrata con un’auto, una Fiat 500, perdendo la vita.

Un impatto tremendo; il motociclista è sbalzato dal veicolo e si è schiantato sull'asfalto, riportando lesioni purtroppo fatali. Sul posto è accorsa una ambulanza rianimativa del 118,tuttavia per il giovane artista non c’è stato nulla da fare. L'auto era guidata da un ragazzo di 23 anni, uscito illeso dallo scontro. L'incidente è avvenuto lungo la via Nazionale Appia a Capua, all’altezza del ponte della Pierrel, poi chiuso dai carabinieri per il tempo necessario per effettuare i rilievi dell'incidente.