Violente grandinate a Caserta, distrutte le colture di fragole e pomodori a Villa Literno

A cura di Giuseppe Cozzolino

I danni causati dalla grandine

Le violente grandinate delle scorse ore hanno fatto diversi danni anche a Caserta, distruggendo in particolare i raccolti di pomodori e fragole. Lo ha reso noto Coldiretti: i chicchi, grandi quanto proiettili, si sono abbattuti in poche ore facendo danni enormi al comparto agricolo. "Eventi meteorologici come quello di stanotte hanno forza e incisività diversa, maggiore. Sono queste le conseguenze del cambiamento climatico", ha spiegato Giuseppe Miselli, direttore della federazione di Coldiretti Caserta, che ha poi aggiunto: "Noi come Coldiretti siamo già al lavoro per verificare l'entità dei danni. Spetterà alle istituzioni attivare linee per risarcire imprenditori agricoli colpiti".

Le colture più colpite si sono registrate a Villa Literno, dove chili e chili di ghiaccio piovuto dal cielo hanno messo in ginocchio le colture di fragole e pomodori. Ma in generale in tutta la Terra di Lavoro i danni sono stati ingenti. Il maltempo non ha dato tregua, tra giovedì e venerdì, in tutta la Campania: se nel Casertano si sono registrate violente grandinate, in Irpinia è tornata a cadere perfino la neve. Lunghe distese imbiancate sull'Altopiano del Laceno e su Montevergine, ma in generale su tutte le vette dei Monti Picentini e del Partenio la neve è caduta copiosamente. Nel Napoletano, invece, così come nel Salernitano, a farla da padrona è stata la pioggia, caduta in maniera torrenziale. Un colpo di coda dell'inverno che in pochi si aspettavano, soprattutto pochi giorni dopo i trenta gradi registrati in tutta la regione, che avevano illuso in un anticipo consistente dell'estate.