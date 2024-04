video suggerito

Carlo Amendola morto sul lavoro a Marcianise, Procura indaga per omicidio colposo Un operaio 53enne di Casoria (Napoli) è deceduto l’11 aprile in una fabbrica di Marcianise (Caserta); è stata aperta una indagine per omicidio colposo. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Nico Falco

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

La vittima, il 53enne Carlo Amendola

La Procura di Santa Maria Capua Vetere ha aperto un fascicolo sulla morte di Carlo Amendola, l'operaio di Casoria (Napoli) deceduto giovedì scorso a seguito di un incidente in una fabbrica della zona industriale Marcianise, in provincia di Caserta; l'ipotesi di reato è di omicidio colposo, la salma dell'uomo è stata sequestrata in vista dell'autopsia. Il 53enne sarebbe stato travolto da un macchinario, riportando lesioni che hanno determinato la morte.

L'incidente risale all'11 aprile. Amendola, secondo le ricostruzioni, era al lavoro su una macchina bobinatrice quando, per motivi che restano da accertare, è rimasto gravemente ferito; i colleghi hanno lanciato l'allarme e il 53enne è stato trasportato d'urgenza al Pronto Soccorso del "Cardarelli" di Napoli, ma i medici non hanno potuto fare nulla per salvargli la vita: poche ore dopo l'arrivo all'ospedale napoletano il suo cuore ha smesso di battere.

Soltanto il giorno prima, sempre nel Casertano, aveva perso la vita un 33enne di Maddaloni, rimasto folgorato mentre manovrava un'autopompa in un cantiere di Grazzanise. Il 13 marzo scorso a San Marco Evangelista era morto il 26enne Giuseppe Borrelli, rimasto incastrato col corpo in una macchina in un'azienda che produce laminati in alluminio; per questa vicenda sono indagate sette persone. Il 9 aprile, infine, una lavoratrice di un'azienda di prodotti alimentari di Piedimonte Matese era rimasta gravemente ferita ad una mano, incastrata in un macchinario, e solo un delicato intervento chirurgico ha evitato l'amputazione.