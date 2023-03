La prof Iolanda morta a 52 anni dopo l’intervento, lutto al Liceo Pitagora: “Era dolce e preparata” La docente insegnava matematica al liceo statale Pitagora-Croce di Torre Annunziata. Dolore nella comunità scolastica e nelle città di Trecase e Torre Annunziata.

A cura di Pierluigi Frattasi

Lutto nella zona del Vesuviano per la scomparsa della professoressa Iolanda Gentile, morta a 52 anni dopo un intervento chirurgico di isterectomia, un'operazione di routine, a seguito della quale però sarebbero sorte delle complicazioni. Iolanda viveva a Trecase, in provincia di Napoli, e insegnava matematica al liceo statale Pitagora-Croce di Torre Annunziata. La sua scomparsa ha scosso fortemente tutta la comunità delle due cittadine del Napoletano e tutta la platea scolastica, dove era amata e stimata. Sono tantissimi i messaggi di condoglianze e vicinanza alla famiglia per la terribile e prematura perdita. La docente lascia il marito e quattro figli.

Tanti messaggi di cordoglio

"Iolanda era una persona meravigliosa con tanta voglia di vivere – la ricorda una collega – Come docente molto preparata e come persona con tanta umanità. I suoi quattro figli erano tutta la sua vita. ,Ci siamo sentite mercoledì mattina prima dell intervento di giovedi, era serena e fiduciosa. La voglio ricordare sempre con quel bel sorriso dolce. Vivissime condoglianze ai ragazzi, ai suoi genitori e al fratello". Anche la Scuola Calcio Azzurri di Torre Annunziata, frequentata da uno dei figli, si è unita con un commosso ricordo "Donna solare, mamma splendida, insegnante lodevole".

La donna, come detto, era stata operata giovedì in una clinica privata di Torre del Greco per una isterectomia. Dopo l'intervento era tornata in reparto, dove però poco dopo avrebbe accusato un malore. I medici ne hanno quindi disposto il trasferimento all'Ospedale San Leonardo di Castellammare. Ma la docente 52enne sarebbe deceduta purtroppo durante il trasporto. La Procura della repubblica di Torre Annunziata ha aperto un fascicolo di indagine per chiarire cosa sia avvenuto. La salma è stata sequestrata in attesa dell'esame autoptico, dal quale potrebbero emergere ulteriori elementi utili a fare luce sul decesso della donna. I familiari hanno presentato denuncia al commissariato di Castellammare di Stabia.