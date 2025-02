La Presidente della Slovenia a Napoli, divieto di sosta e fermata in diverse strade di Chiaia

video suggerito

A cura di Giuseppe Cozzolino

Immagine di repertorio

La Presidente della Slovenia Nataša Pirc Musar arriva a Napoli per ricevere la Laurea Honoris Causa in Relazioni Internazionali presso l'Università degli Studi di Napoli "L'Orientale", a Palazzo Du Mesnil. E così scatta il divieto di sosta e di fermata in diverse strade, nell'ambito dei protocolli di sicurezza previsti per le visite dei Capi di Stato in città. La laurea honoris causa le è stata riconosciuta, spiega l'Ateneo, "per il suo straordinario impegno nella difesa dei diritti umani, della libertà di espressione e del diritto all'informazione".

Durante la cerimonia interverranno diversi rappresentanti del mondo accademico e istituzionale, tra cui il Magnifico Rettore Roberto Tottoli, il Direttore del Dipartimento di Scienze Umane e Sociali Paolo Wulzer, l’Ambasciatore di Slovenia Matjaz Longar e il Console onorario di Slovenia a Napoli Jacopo Fronzoni. La laudatio sarà affidata al prof. Giuseppe Cataldi, che ripercorrerà i tratti salienti della carriera e dell’impegno della Presidente Pirc Musar.

Mentre all'interno di Palazzo Du Mesnil si terrà la cerimonia, tutto intorno il Comune di Napoli ha deciso di istituire il divieto di fermata e di sosta con rimozione forzata con questa formula:

dalle ore 00:01 del giorno 18 febbraio 2025 fino a cessate esigenze del giorno 19 febbraio 2025, in:

a) via Partenope, da via Generale Orsini a via Nazario Sauro;

b) via Nazario Sauro, da via Partenope a via Lucilio;

c) via Lucilio, da via Nazario Sauro a via Generale Orsini;

d) via Generale Orsini, da via Lucillo a via Partenope;

dalle ore 00:01 del giorno 18 febbraio 2025 fino a cessate esigenze del medesimo giorno, in:

a) via M. R. Imbriani civ. 48, per un totale di n. 8 posti auto, quattro per ogni lato della carreggiata;

b) via Chiatamone, dal civ. 60 al civ. 63;

dalle ore 00:01 del giorno 19 febbraio 2025 fino a cessate esigenze del medesimo giorno, in:

a) via Cisterna dell’Olio;

b) via Capitelli;

c) vico Quercia.

"Tutti i dispositivi di regolamentazione della circolazione in contrasto con la presente", spiega l'ordinanza, "sono da ritenersi temporaneamente

sospesi per il periodo di vigenza del presente atto".