La polizia perquisisce la sua casa e trova 11 chili di eroina: arrestato 39enne nel Napoletano È accaduto a Marano: la droga è stata rinvenuta in un appartamento in uso al 39enne, che è stato arrestato per detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio.

A cura di Valerio Papadia

Il suo comportamento ha insospettito i poliziotti, che hanno deciso di controllare l'appartamento dal quale era appena uscito, rinvenendo e sequestrando 11 chili di eroina: è accaduto a Marano, nella provincia di Napoli, un uomo di 39 anni, cittadino albanese già noto alle forze dell'ordine, è stato così arrestato per detenzione di sostanze stupefacenti finalizzata allo spaccio.

Gli agenti della Squadra Mobile della Questura di Napoli, impegnati in un servizio dedicato proprio al contrasto dello spaccio di droga, stavano transitando in via Salvatore Quasimodo a Marano quando hanno notato il 39enne, a bordo di un'automobile, mentre entrava in un cancello e successivamente si introduceva in un appartamento, per uscirne pochi minuti dopo.

I poliziotti lo hanno così raggiunto, lo hanno perquisito e lo hanno trovato in possesso di 58 grammi di eroina, 255 euro, uno smartphone e della chiave dell'appartamento dal quale era appena uscito. Gli agenti hanno così deciso di perquisire anche la sua abitazione e lì hanno rivenuto 11 chili di eroina suddivisi in diversi involucri pronti per essere venduti, oltre a 4 bilancini di precisione e a diverso materiale atto al confezionamento della droga.

Con 4 chili di cocaina in auto: arrestato

A Mugnano, poco distante da Marano, qualche giorno fa i carabinieri hanno invece arrestato un 48enne. L'uomo è stato fermato dai militari mentre era alla guida della sua automobile: in un doppio fondo difficile da individuare, ricavato dietro al cruscotto, i carabinieri hanno rinvenuto 4 chili di cocaina pura, suddivisi in quattro panetti da circa un chilo l'uno.