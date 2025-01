La Polizia nella metro a Napoli: la Polmetro nelle linee 1 e 6 dal 13 gennaio

video suggerito

A cura di Nico Falco

Da lunedì prossimo, 13 gennaio, nelle stazioni delle Linee 1 e 6 della metro di Napoli ci sarà la "Polmetro". Lo ha annunciato il questore di Napoli, Maurizio Agricola, nel corso della conferenza stampa in cui il prefetto Michele Di Bari ha tracciato il bilancio del 2024 in merito alle attività della Prefettura e agli interventi, sia in termini di sicurezza per il cittadino sia per quanto riguarda i monitoraggi sui cantieri, in particolar modo quelli dei progetti finanziati coi fondi PNRR.

Cosa è la Polmetro della Polizia di Stato

La "Polmetro" è una sezione specializzata della Polizia di Stato che opera sulle linee della metropolitana di Roma, Milano e Napoli. L'istituzione del servizio era stata annunciata ad agosto dal ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi, al termine di un vertice per rafforzare le misure di sicurezza nelle aree metropolitane a cui avevano preso parte questori e prefetti.

La decisione di istituire questa nuova specializzazione è stata presa nell'ottica di rispondere ai numerosi casi di aggressioni, rapine e borseggi ai danni di passeggeri e personale delle aziende di trasporto all'interno delle stazioni dei mezzi pubblici; gli agenti hanno l'incarico di controllare banchine e treni, dalla prima all'ultima corsa della giornata.

Dal 13 gennaio la Polizia nelle stazioni della metro a Napoli

"Piazza Garibaldi – ha aggiunto il questore Agricola – oggi ha 5 pattuglie in campo con esercito e vigili urbani. La percezione di sicurezza è alta". Le pattuglie della Polmetro, a piedi, effettueranno controlli per tutto il giorno, fino all'una del mattino. Le nuove unità vanno a rafforzare il sistema sicurezza che è in atto e che prevede già la presenza della Polizia di Stato lungo le linee ferroviarie (con l'altra specialità, la Polfer) ma che, appunto, fino ad ora non comprendeva anche pattuglie dedicate per le stazioni della metropolitana.