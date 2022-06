“La pizza è un piatto del popolo”, folla in via Tribunali in risposta a Flavio Briatore Grande folla in via Tribunali per “rispondere” a Flavio Briatore e alla sua provocazione sul costo della pizza. Sorbillo: “Un piatto del popolo, e così resterà”

A cura di Giuseppe Cozzolino

Foto G. Martignetti / Fanpage.it

Grande ressa in via dei Tribunali a Napoli per l'evento di "risposta" a Flavio Briatore, che nei giorni scorsi aveva ironizzato sul rapporto tra pizza a buon mercato e qualità della stessa. E così oggi c'è stata la folla delle grandi occasioni davanti alla storica pizzeria di Gino Sorbillo ai Tribunali, dove i pizzaioli napoletani si sono riuniti per dare una risposta all'imprenditore piemontese. E dove hanno ribadito che la pizza "è un prodotto popolare", e che si tratta dunque di "una polemica stupida".

"Briatore dice che se la pizza costa poco non è buona? Noi la facciamo così, e gli ingredienti sono questi: assaggiatela e poi ditemi com'è", ha detto Gino Sorbillo. "La pizza è un piatto popolare, è nato così e deve restare. A noi piace lavorare con il popolo e accontentare tutti, bambini, disoccupati, professionisti e pensionati. Davanti a una pizza sono tutti uguali e tutti devono potersela permettere", ha spiegato Sorbillo. Presente in via Tribunali anche Francesco Emilio Borrelli, consigliere regionale dei Verdi, che ha aggiunto: "Briatore con i suoi modi ha offeso chi questo prodotto l'ha reso grande ed esportato in tutto il mondo e i miliardi di utenti che ogni anno si sfamano a prezzi popolari". Sempre in mattinata era intervenuto dal Lungomare di via Caracciolo l'organizzatore del Pizza Fest, Claudio Sebillo: ospite su Rtl 102.5 del programma “Non stop news”, aveva spiegato a sua volta che "la nostra pizza è accessibile ed è la pizza di tutti, è una pizza che resta dal punto di vista economico assolutamente popolare. Si può fare, lo dimostriamo noi. A quindici euro diamo ai nostri visitatori un menù completo e non solo la pizza, che è di ottima qualità".