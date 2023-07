La pista atletica del Maradona un colabrodo dopo i concerti: la denuncia di Alessandro Sibilio Danneggiata la pista di atletica dello stadio Maradona dopo 30 giorni di concerti. L’ira di Alessandro Sibilio: “Trattati come gli ultimi della piramide”

A cura di Giuseppe Cozzolino

Alcuni dei danni mostrati da Alessandro Sibilio

La pista atletica del Maradona ridotta ad un colabrodo dopo i concerti: rabbia di Alessandro Sibilio, l'atleta napoletano recentemente medaglia d'oro ai giochi europei con l'Italia. "Queste sono parte delle condizioni in cui riversa la pista dopo la chiusura di trenta giorni causa concerti, dopo che nel 2019 con i finanziamenti delle Universiadi di circa 20 milioni si è riuscito ad avere un campo su cui poter praticare atletica leggera in condizioni accettabili". Un duro affondo anche considerando che manca ormai un anno alle Olimpiadi di Parigi 2024, alle quali l'atletica italiana parte con diversi atleti favoriti per le fasi finali.

Uno dei danni riportati dalla pista atletica del Maradona e mostrati da Alessandro Sibilio

Lo stesso Alessandro Sibilio ha continuato: "Tutto questo nel periodo agonistico più importante per noi atleti che veniamo trattati come gli ultimi della piramide. Poche parole ma tanta vergogna". Le storie condivise su Instagram hanno ricevuto diversi apprezzamenti da parte degli appassionati di atletica. Non è chiaro quando la pista atletica verrà rimessa a norma. Per ora, però, gli atleti rischiano di non potersi allenare all'interno del Maradona, quando mancano 40 giorni all'inizio del campionato di calcio di Serie A.