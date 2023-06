La piscina della Mostra d’Oltremare riapre il 17 giugno, orari e prezzi dei biglietti Riapre per l’estate la piscina olimpica della Mostra d’Oltremare, a Napoli: il biglietto standard è di 13 euro, accessibile dalle 9.30 alle 19 tutti i giorni.

A cura di Redazione Napoli

La piscina olimpica (foto dal sito web della Mostra d’Oltremare)

Dal prossimo sabato, 17 giugno, sarà riaperta al pubblico la piscina olimpica della Mostra d'Oltremare, a Napoli; sarà accessibile dalle 9.30 alle 19, ogni giorno. La struttura, lunga 50 metri e profonda 6, potrà ospitare fino a 500 bagnanti al giorno ed è dotata di un solarium di 2mila metri quadrati, un punto bar ristoro e ascensore e percorsi per disabili.

Il biglietto di ingresso standard è di 13 euro per l'intera giornata, 18 nei festivi e nei prefestivi; verranno applicati prezzi speciali per le mezze giornate e sono previste riduzioni per minori e anziani e formule miste di abbonamenti. Il tagliando per l'accesso potrà essere acquistato online secondo il regolamento, le tariffe e le informazioni presenti sul sito web della Mostra d’Oltremare, con l’app Cocobuk, e seguendo gli aggiornamenti costanti sui social dell’ente di Fuorigrotta.

Commenta il presidente Remo Minopoli:

La promozione dello sport è nello statuto stesso della Mostra d'Oltremare di Napoli; la riapertura della piscina, quindi, raccoglie uno degli elementi della vocazione della Mostra.

Per Maria Caputo, consigliere delegato di Mostra d'Oltremare: