La partita di pallavolo in spiaggia finisce in rissa: 8 giovanissimi denunciati a Bagnoli

La Polizia di Stato ha denunciato 8 giovanissimi, tra i 15 e i 18 anni, a Bagnoli, Napoli Est: tra loro era scoppiata una rissa per una discussione nata mentre giocavano a pallavolo sul lido comunale.
A cura di Nico Falco
Il lido comunale di Bagnoli, Napoli Ovest
Un gruppetto di ragazzi feriti, con abiti strappati, uno di loro addirittura portato in ambulanza in ospedale. È il bilancio di una rissa scoppiata a Bagnoli, Napoli Ovest, che si è conclusa con la denuncia per tutti i giovanissimi coinvolti. E il motivo è di quelli decisamente banali: una discussione nata mentre stavano giocando a pallavolo. È successo nel primo pomeriggio di ieri, 1 settembre, protagonisti 8 ragazzi di età compresa tra i 15 e i 18 anni.

La volante del commissariato Bagnoli, impegnata in zona per i servizi di controllo del territorio di routine, è intervenuta in via di Pozzuoli, al confine tra il quartiere napoletano e il limitrofo comune di Pozzuoli, su indicazioni della Centrale Operativa: era stata segnalata una rissa in corso. Arrivati sul posto, i poliziotti hanno subito individuato i ragazzi; il litigio si era concluso, ma avevano ancora i segni addosso, tra ferite e abiti strappati. I poliziotti hanno quindi accertato che uno dei ragazzi non era presente, ma anche era stato prelevato poco prima dal 118 e trasportato al Pronto Soccorso dell'Ospedale dei Pellegrini, rimasto anche lui ferito, ma in modo più grave, nella rissa.

Parlando coi ragazzi è emerso il motivo di quello che era successo: un litigio nato sul lido comunale lì vicino, dove, poco prima, stavano giocando a pallavolo; alla base ci sarebbe stata una discussione nata tra loro e rapidamente degenerata. Per tutti i giovani è scattata la denuncia a piede libero per rissa.

